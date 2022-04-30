Diyarbakır'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 5 hükümlü yakalandı

Diyarbakır’da Asayiş ve Özel Hareket Şube Müdürlüklerince aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 5 firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Nisan’da merkez Yenişehir ilçesinde aranan şahıslara yönelik hedef adreslere operasyon düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonlar öğlen saatlerine kadar devam etti. Operasyonda, nitelikli yağma, nitelikli hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından haklarında 3 yıldan 19 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası mevcut 5 firari yakalandı.

Operasyonda yapılan ev aramalarında 1 adet Rus yapımı 9x19 milim tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Yakalanan firarilerin ise cezaevine sevk edildikleri öğrenildi.

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