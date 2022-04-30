Diyarbakır'da firari 5 hükümlü operasyonla yakalandı

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çeşitli suçlardan haklarındaki 3 ile 19 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 5 hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, bu kapsamda Yenişehir ilçesi Fiskaya semtinde; 'nitelikli yağma', 'nitelikli hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından haklarında 3 yıldan 19 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişinin saklandığı adresleri tespit etti. Özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonda firari 5 hükümlü, yakalandı. Adreslerdeki aramalarda ise Rus yapımı tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-04-30 09:53:39
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