Diyarbakır'da firari 5 hükümlü operasyonla yakalandı



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çeşitli suçlardan haklarındaki 3 ile 19 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 5 hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, bu kapsamda Yenişehir ilçesi Fiskaya semtinde; 'nitelikli yağma', 'nitelikli hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından haklarında 3 yıldan 19 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişinin saklandığı adresleri tespit etti. Özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonda firari 5 hükümlü, yakalandı. Adreslerdeki aramalarda ise Rus yapımı tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-04-30 09:53:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.