Beğendiği gömleği üzerine giyip, ödeme yapmadan çıkıp gitti

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da bir mağazaya giren kişi, beğendiği gömleği giydi, ödeme yapmadan çıkıp gitti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Müşteri gibi mağazaya giren kimliği belirsiz kişi, beğendiği gömleği giydi, iş yeri sahibine alacağını söyleyip, etiketi ve alarmı söktürdü. Bir süre mağazada dolaşan bu kişi, başka müşteriler gelip, iş yeri sahibi ve çalışanları onlarla ilgilenmeye başlayınca gömleğin parası olan 120 lirayı ödemeden çıkıp gitti. O anlar, mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-04-30 14:26:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.