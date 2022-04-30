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Yeşil liste heyeti, dinamik yönetim, nitelikli üretim ve güçlü Diyarbakır için OSB adaylığını açıkladı

İHA

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 14 Mayıs 2022'de yapılacak olan Olağan Genel Kurul için hazırlıklar sürerken, adaylar da listelerini açıklamaya başladı. Yeşil liste adayı olarak OSB'ye talip olduklarını belirten Ali İhsan Özdoğan, dinamik yönetim, nitelikli üretim ve güçlü Diyarbakır için kolları sıvadıklarını söyledi.

Yeşil liste heyeti, dinamik yönetim, nitelikli üretim ve güçlü Diyarbakır için OSB adaylığını açıkladı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde 14 Mayıs 2022’de yapılacak olan Olağan Genel Kurul için hazırlıklar sürerken, adaylar da listelerini açıklamaya başladı. Yeşil liste adayı olarak OSB’ye talip olduklarını belirten Ali İhsan Özdoğan, dinamik yönetim, nitelikli üretim ve güçlü Diyarbakır için kolları sıvadıklarını söyledi.
Yapılacak olan seçime ekip olarak iddialı ve kararlı bir şekilde hazırlandıklarını dile getiren Yeşil liste adayı Ali İhsan Özdoğan, oluşturdukları ekip ile Yeşil liste halinde seçime gireceklerini tüm sanayicilere, basına ve kamuoyuna duyurmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını söyledi. Özdoğan Yeşil liste yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1991 yılında kurulmuştur. 1996’da ise 100 hektarlık alanda altyapı inşaatına başlanmıştır. Geldiğimiz noktada 4 etaptan oluşan ve 387 firmanın faaliyet gösterdiği büyük bir organize sanayi bölgesine dönüşmüştür. Organize Sanayi Bölgemizin buralara gelmesinde emeği geçen herkese Yeşil liste olarak teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.

“Organize Sanayi Bölgesine yeni bir vizyon belirleyeceğiz”
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinin vizyonunu günün koşullarına ve değişen çevresel faktörlere göre katılımcı bir yaklaşımla yeniden belirleyeceklerini dile getiren Yeşil liste adayı Ali İhsan Özdoğan, “Dünyadaki baş döndürücü değişime ayak uydurmanın, teknolojiyi yakından takip ederek bunu firmalarımıza entegre etmenin faklı bir bakış açısı gerektirdiğine inanıyoruz. Geleneksel yaklaşımlarla çağı yakalamamız mümkün değil. Bilgi ve öğrenme odaklı, değişime açık ve hızlı adapte olabilen hibrit hareket etme yeteneği yüksek bir organizasyona ihtiyacımız var. İşte bütün bunları yapabilmemiz, ortaya koyacağımız ilham veren bir vizyon ile mümkün olacaktır. Yeşil liste ekibi olarak buna hazırız” diye konuştu.

“Ortak akıl platformu kuracağız”
Yeşil Liste olarak gerekli ve yeterli eğitim ve deneyime sahip olduklarına inandığını belirten Özdoğan, “Sanayicilerimizin teveccühü ile OSB’mizi çok iyi yöneteceğimizden şüphe duymuyoruz. Ancak bunun tek başına yeterli olmayacağına inanan bir ekibiz. Bizim için çok değerli olan büyüklerimizden öğrenmek, onların deneyimlerini kendi deneyimlerimize eklemek vazgeçilmez bir yönetim politikamız olacaktır. Benzer şekilde pırıl pırıl ve berrak zihinli gençlerimizden de öğrenerek yolumuza devam etmek arzusu içerisindeyim. Buradan hareketle, oluşturacağımız Ortak Akıl Platformu ile OSB’mize hep beraber katkı sunacağız” şeklinde konuştu.

“Elektrik altyapısını iyileştireceğiz”
Enerjinin en önemli girdilerinden olduğunu belirten Özdoğan, “Bunun kesintisiz olması sanayici için hayati önem taşımaktadır. Enerjinin kaliteli ve kesintisiz iletimini sağlamak için Organize Sanayi Belgemizde birinci ve ikinci etaptaki enerji nakil hatlarını yer altına alacağız. Böylelikle enerji kesintilerini radikal bir şekilde düşürmüş olacağız. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve her platformda dile getirdiğimiz Model Fabrika projesini Diyarbakır’a kazandırmak için çabalarımıza devam edeceğiz. Bilindiği üzere ilk olarak Ankara’da hayata geçirilen, verimliliği ve teknolojik dönüşüm sürecinin hızlandırılmasını esas alan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) projesinin sanayimize güç katacağına inanıyoruz. Deneyimsel öğrenme teknikleri ve operasyonel mükemmelliğin öğrenilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim ve danışmanlık faaliyetleri içeren Model Fabrika projesi gelişmekte olan Diyarbakır için önemli bir projedir. Son yıllarda tekstil alanında faaliyet gösteren sanayicilerimizin Diyarbakır’a ve yoğun ilgileri var. Bu ilgi hepimizi mutlu ediyor. İstihdama sağladıkları katkı takdire şayandır. Tekstil sektörünün hız kazandığı bölgemizde teknik tekstile geçiş için Organize Sanayi Bölgesi olarak öncülük yapacağız. Katma değeri yüksek ve ihracat odalı ürünlerin üretilmesi için çalışmalar yürüteceğiz. Ülkemizin ve Diyarbakır’ın ekonomik olarak büyümesi ihracat odaklı projelerle mümkün olacaktır. Bu nedenle bizlerde Yeşil Liste olarak Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet yürüten firmalarımızın ihracat kapasitelerini ve yeteneklerini artırmak için çalışmalar yürüteceğiz. Kuracağımız ve çok dilli yayın yapan dijital bir platformla firmalarımızın yurt dışındaki Pazar payına artırmak için çaba göstereceğiz. Bunun için en az 2 kişilik bir ihracat ekibi kuracağız. Dünya hızla dijitalleşmeye devam ediyor. Bizlerinde hem firma olarak hem de kurumlar olarak bu sürece çok hızlı entegre olmamız gerekiyor. Bu bağlamda OSB’mizde sunulan tüm hizmetleri aynı platforma taşımayı ve dijital bir OSB hayata geçirmeyi kendimize önemli bir görev olarak addediyoruz. Sanayicilerimize avantajlı hizmet verebilecek ve OSB sınırları içerisinde yer alacak bir akaryakıt istasyonu kuracağız. Çevreci politikalar günümüzün en üzerinde durulan konularından biridir. Bizlerde Yeşil liste olarak, Yeşil OSB sloganıyla çevreci bir yaklaşımla OSB’mizi koruyup güzelleştireceğiz. Yoğun bir ağaçlandırma ve bu ağaçları koruma çalışması yapacağız. Çevreye duyarlı bir OSB için sürekli eğitimler ve bilgilendirmeler yapacağız. Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara karşı hassasiyetimizi koruyarak geliştireceğiz. OSB’mize değer katacağına inandığımız ulusal ve uluslararası projeleri yakından izleyeceğiz. OSB’mizin kurumsal kapasitesini artırmak ve sanayicilerimizin hareket yeteneğini güçlendirmek adına uygun fon ve hibelerden yararlanmak için yoğun gayret sarf edeceğiz. Yapılacak seçimin Diyarbakır’a hayırlı olmasını temenni eder. OSB’ye hizmet için yarışan tüm arkadaşlarımıza başarılar dileriz” dedi.

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