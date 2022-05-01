Diyarbakır’da 160 haneli köyde Trabzonspor’un şampiyonluğu kutlandı Burası Trabzon’un köyü değil, Diyarbakır’da 160 haneli köy: Şampiyonluk coşku ile kutlandı Diyarbakır’ın 7’den 70’e Trabzonsporlu olan köyde şampiyonluk coşku ile kutlandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı 160 haneli Bağacık köyünde yaşayanların çoğunluğunun Trabzonspor taraftarı olmasından dolayı köy kahvesinde şampiyonluk büyük coşku ile kutladı.

Yörede Trabzonspor’a olan hayranlıklarıyla bilinen Bağacık köyü sakinlerinin bu sevgisi, bordomavili takımın 197475 futbol sezonunda şampiyon olmasıyla başladı. Trabzonspor taraftarı olan köylüler, bu sevgiyi çocuklarına da aşılayarak, köydeki taraftar sayısını her geçen gün artırıyor. Trabzonspor’un 38 yıl sonra gelen şampiyonluğunu sabırla bekleyen köy sakinleri, şampiyonluk maçını köy kahvesinde ekran başında heyecanla izledi.

Kahvede bir süre elektrik gitmesine rağmen taraftarlar, telefonlarından izledi. 7’den 70’e fanatik taraftar olan köylüler, Trabzonspor’un, Antalyaspor ile berabere kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından büyük coşku yaşadı. Taraftarlardan Mehmet Ali Tunç, Trabzonspor aşkının 197475 sezonundan geldiğini söyledi. Bunun böyle devam ettiğimi belirten Tunç, “Trabzonspor, bana babamdan geçti. Benden de çocuklarıma geçiyor. Köy, 160 haneli. Köyün yüzde 80’ni Trabzonspor’u tutuyor; böyle devam ediyor. 11 yıl aradan sonra tekrar şampiyon olduk. Çok güzel bir duygu, anlatamam” dedi.

Genç taraftarlardan Mehmet Ali Tunç ise, köylülerin yüzde 7580’nin Trabzonspor taraftarı olduğunu kaydetti. Trabzonspor’u çok sevdiklerini ifade eden Tunç, “ilk gördüğüm şampiyonluk. İnşallah daha çok şampiyonluk göreceğim. Babamdan, dedemden gelen bir aşk” şeklinde konuştu.

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