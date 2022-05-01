Başarılı moda tasarımcısı Parsa yaz koleksiyonuyla yılın en büyük defilesine hazırlanıyor

Moda dünyasında son zamanlarda en çok araştırılan isimlerden biri haline gelen başarılı moda tasarımcısı Shahnaz Parsa, yaz koleksiyonuyla yılın en büyük defilesine hazırlandığını belirtti.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ve özel geceler için tasarladığı birbirinden şık elbise çeşitleriyle son zamanlarda ismini en çok aratanlar arasında yer alan başarılı moda tasarımcısı Shahnaz Parsa, yaz koleksiyonuyla yılın en büyük defilesine hazırlanıyor. Modaya yön veren isimlerden biri olan başarılı tasarımcısı Parsa, "Tarihi bir mekanda özel bir defile yapmak için gerekli olan planlamaları yaptık. İran’dan yeni yatırımcılarımızın desteklerini bekliyoruz. Gerekli destekleri alırsak çok özel bir defile yapacağız. Defilemiz, bu zamana kadar yapılmış bütün defilelerden daha farklı ve büyük olacak" dedi.

Moda dünyasının en çok aranan ismi haline gelen Shahnaz Parsa moda ile ilgili de açıklamalar yaptı. Haute Couture ile kadınların kendilerini daha güzel ve öz güvenli bulduklarını söyleyen Parsa, "Glamour vav markasını pandeminin ilk başladığı dönemde Türk bir tasarımcı arkadaşımla bilikte açtık. Çok riskli bir işti çünkü o dönemde herkes iş yerini kapattı. Ama çok şükür ki Allah bizim yüzümüze güldü. İşlerimiz iyi gitti. Markamızla kısa sürede TV kanalları için özel ve kaliteli giysiler ürettik ve çok iyi bir konum elde etmeyi ve ayrıca dünyanın her yerinden müşterileri çekmeyi başardık. Bütün bunları kalite, iyi desenler ve güzel tasarımlara borçluyuz. Şimdi en büyük gayemiz yapacağımız büyük defileden sonra ürünlerimizi yurt dışına ithal edip ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.