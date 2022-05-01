Bağlar'da bayram öncesinde tatlıcılar denetlendi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde tatlı imalatı ve satışı yapan iş yerlerine yönelik genel denetimleri ve kontrolleri yoğunlaştırdı.

Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun, talimatıyla bayram denetimleri başladı. Vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesine imkan tanımak için hassas bir tutum ortaya koyduğunu belirten ekipler, denetimlerin bayram süresince de devam edeceği bilgisini paylaştı. Sağlık İşleri Müdürü Veysi Çelebi'nin de katıldığı kontrollerde, iş yerlerinin önceden ilan edilen kurallara uygun davranıp davranmadıkları mercek altına alınarak ihlalde bulunan işletmeler uyarıldı. İhmali olan işletmeler hakkında tutanak tutan belediye ekipleri, imalathane ve satış noktalarında görev yapan çalışanların hijyen kurallarına özen gösterip göstermediğini de kontrol etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun, vatandaşların bayramı huzur içerisinde geçirmeleri için belediyenin ilgili diğer birimlerine de kuralların sıkı şekilde uygulanması için talimat verdiği ifade edildi.

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