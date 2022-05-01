Diyarbakır HAK-İŞ 1 Mayıs kutlaması

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yapan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAKİŞ) Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak ve kazanımların enflasyon karşısında ezilmemesini talep ediyoruz” dedi.

Hakİş İl Başkanı Ahmet Dinç, Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Ercan Kahraman ve Öz GüvenSen İl Başkanı Hidayet Meşe ve sendika üyelerinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle açıklama yapıldı. İşçilerin pankartlarla destek verdiği açıklamayı grup adına HAKİŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç okuyarak emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutladı. Dinç, “Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Güvenceli esneklik düzenlemelerinin insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını istiyoruz. Mevcut iş yerlerinin ve çalışanların dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için adil bir geçişi mümkün kılacak politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Kamu çerçeve protokolünün kalan maddelerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Kamu Çerçeve Protokolü muhteviyatında KİT’lerdeki işçilerin kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş hakkının verilmesi ve erken emekliliğin engellenmesi gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. 6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye alan kamu işçilerinin çerçevesinde belediye şirketlerinde çalışanların da dahil edilmesini istiyoruz. Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak ve kazanımların enflasyon karşısında ezilmemesini talep ediyoruz. Tekelci yapıda bulunan sosyal diyalog mekanizmalarının katılımcı bir anlayışla yeniden oluşturulmasını talep ediyoruz. Covid19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Kayıt dışı istihdam ve ekonomi ile etkin mücadele edilmesini istiyoruz. İşsizlik oranlarının düşürülmesini, genç, kadın ve engelli bireylere yönelik istihdam fırsatlarının oluşturulmasını istiyoruz. Ülkemiz çalışma hayatının ihtiyaçlarına uygun şekilde istihdam seferberliği oluşturulmasını talep ediyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalara yönelik tedbirler alınmasını ve emekçilerin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz. Bizler bugün, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde, güvenceli istihdam için, refah dolu yarınlar için, güçlü gelecek için, sağlığımız için, işimiz, ekmeğimiz ve tüm emekçilerimiz için taleplerimizi yine yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız” dedi.

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