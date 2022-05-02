Motosiklet tutkunları, 1500 kilometre yol katederek Diyarbakır'a geldi



Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)İSTANBUL'da 28 motosiklet tutkunu, Güneydoğu turu için yaklaşık 1500 kilometre katederek Diyarbakır'a geldi. Kentteki bir grup motosikletli tarafından karşılanan grup, konvoy halinde şehir turu yaptı.

İstanbul Harley Davidson East Chapter üyesi 28 kişi, bayramda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni gezmek için yaklaşık 1500 kilometrelik yolculuğun ardından Diyarbakır'a ulaştı. Diyarbakır Chopper Motosiklet Kulübü ile ortak sürüş planı yapan 5'i kadın 28 kişilik grup, Bağlar ilçesinde bir araya geldi. Daha sonra kent merkezinde konvoy yapan grup, yaklaşık 100 kilometre tur atarak, tarihi Sur ilçesindeki Ulu Cami, On Gözlü Köprü ve diğer tarihi yerleri gezdi.

İstanbul Harley Davidson East Cahpter Başkanı Şadi Aydın, Güneydoğu gezisi tertip ettiklerini belirterek, "Chopper Diyarbakır grubu da bize destek oldu. Bu coğrafyayı çok merak ediyorduk. Seve seve keyifle buraya geldik. 28 motor olduk, sonradan dahil olanlar da oldu. Adana da bir gece konaklama yaptık. Uzun bir yol, 1500 kilometre sonuçta. Arkadaşlarımızın bir kısmı da motorlarını TIR´larla buraya getirdi. Heyecanla buraya geliyorlar, hazırlıklarımızı tamamladık ve Güneydoğu turuna çıkacağız" dedi.

'DİYARBAKIR´IN TANITIMINA KATKIDA BULUNACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'

Chopper Diyarbakır Motosiklet Kulübü Başkanı Volkan Er de, bu etkinliğin Diyarbakır´ın tanıtımına katkıda bulunacağını düşündüklerini ifade ederek, "Motosikletler ses getirecek. Bu etkinlikte sunduğu katkıdan dolayı Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın´a da sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Herkese teşekkürler, güzel sürüş olacak. Tarihi yerleri de gezeceğiz" diye konuştu. İstanbul´dan gelen motosiklet tutkunu Ayten Vandenbosch da Diyarbakır'a ilk defa geldiğini belirterek, "Kahvaltısını çok merak ediyordum. Şehir çok düzenli ve duyduğumuz, bildiğimiz gibi değilmiş." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-05-02 12:41:26



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