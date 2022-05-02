Yenişehir’den bayram sevinci

Birçok ilçeden duyuldu! Tuzla'da bir fabrikada patlama ve yangın!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçe belediye ekipleri sabah namazında vatandaşları unutmadı, bayram ikramlıkları dağıttı.

Diyarbakır Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci’nin talimatlarıyla ilçe genelinde bulunan camilerde Ramazan bayramı münasebetiyle sabah saatlerinde namaza gelen vatandaşlara bayramlık ikramlıkları yapıldı. Binlerce paket halinde dağıtılan ikramlıklar belediye ekipleri tarafından Başkan Beşikçi’nin bayram selamıyla teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.