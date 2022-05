Köy okulu öğretmeninden uluslararası eTwinning projesi

Diyarbakır’da bir ilkokulu öğretmeninden uluslarası eTwinning projeleri hız kesmeden devam ediyor.

Diyarbakır Yenişehir ilçesi Güzel İlkokulu sınıf öğretmeni Nevzat Can, köy okulunda birçok alanda öğrencilerinin sosyal, duygusal ve 21. yüzyıl becerilerinin gelişmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla uluslarası eTwinning projeleri yürütmeye devam ediyor. Köy okulunda birçok ülkeden öğretmenlerin katıldığı eTwinning projeleri kurup uluslararası düzeyde öğretmenlere proje kuruculukları ile liderlik yapan Can, projelerde İtalya, Romanya, İspanya, Arnavutluk, Ukrayna, Azerbaycan, Makedonya, Belçika’dan öğretmenlerle etkinlikler düzenliyor. Bu yıl sınıfta amacı öğrencilerin sanatsal çalışmalar yaparak medya okuryazarlığı, dezenformasyon alanında araştırma, uygulama becerilerini geliştirmek, öğrencilerimizde medya okur yazarlığı bilinci, dijital yeterliliklerini arttırma alanında çalışmalar yapmak olduğunu kaydeden Nevzat Can, oluşturucu medya okuryazarlar projesi ile öğrenciler sanat çalışmalarıyla, akıllı işaretler rölef çalışması, kolaj tekniği ile slogan çalışması, TV tasarımı ve röportaj, donuk imge tiyatrosu, güvenli internet günü etkinliği gibi etkinlikler gerçekleştirdiğini söyledi. Can, “Amacı çevremizdeki her şey renklerden oluşur ve renk duyusal bir olaydır. Etrafımızı saran tüm renkler farklı duygular uyandırmamıza neden olur. Bu nedenle renkleri tanımak ve günlük hayatımızda doğru kullanmak çok önemlidir. Öğrencilerin hayal gücünü ortaya çıkarmayı amaçlayan hem geleneksel hem de teknolojik yöntemleri kullanacağız. Psikolojik ve fizyolojik etkilerini öğrenmek olan Color Effect projesini yürüttük” dedi.

