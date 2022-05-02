Diyarbakır'da tekmeli yumruklu kavga kamerada 



DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da bir alışveriş merkezinin önünde gençlerden oluşan iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Gençlerden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İki taraf, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavgada yere düşen bir kişinin başına tekmeyle vurulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taraflar alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2022-05-02 15:50:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.