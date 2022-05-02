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HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere bayram ziyareti

DHA

HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere bayram ziyareti


Selim KAYANurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti 973 gündür sürüyor. Evlat nöbetindeki 5'inci bayramlarının ilk gününde aileleri Vali Münir Karaloğlu ile AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ziyaret ederek, desteklerini iletti. 
Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 285 ailenin dönüşümlü olarak 973 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 35 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki 5'inci bayramlarına buruk giren aileleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yalnız bırakmadı. 
Vali Münir Karaloğlu, Yenişehir ilçesindeki makam bahçesinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bayramlaştıktan sonra HDP il binası önündeki aileleri ziyaret etti. 
'SONUNA KADAR YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Vali Karaloğlu'na ziyarette AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ile İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da eşlik etti. Ailelerle tek tek konuşan Vali Karaloğlu, bir annenin evladını istemesinden daha doğal bir şeyin olamayacağını, bunun en doğal hak ve talep olduğunu belirterek, "Diyarbakır´da evlatlarından zorla ayrılan, evlatları kendilerinden zorla koparılan, ciğerpareleri için 973 gündür bu mekanda, bu çadırda nöbet tutan Diyarbakır annelerimizin bugün maalesef 5´inci buruk bayramları. Bir annenin dünyadaki en masum, en haklı talebi evladıyla beraber olmaktır. Eğer zorla evladı elinden alınmışsa, ona kavuşmak talebi bir annenin dünyadaki en haklı en masum talebidir. İnşallah bu son bayram olsun. İnşallah bütün çocuklarımız gelecek bayrama kadar ailelerine, annelerine kavuşsun diye temenni ediyoruz. Bugüne kadar bu annelerin sesini duymayan, vicdanları kararmışların inşallah bugün bayram hürmetine vicdanları bu annelerin sesini duymaya vesile olsun. Biz annelerin her daim yanındayız. Onların bu haklı davalarında sonuna kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz. İnşallah evlatlarımızı alıncaya kadar da bu mücadele hem onlar tarafından hem devlet tarafından devam edecek" dedi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-05-02 17:31:57

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