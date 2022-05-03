Kaymakam Karaman, bayramda şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmadı

Diyarbakır’ın Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, Ramazan bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine bayram ziyaretinde bulundu. Karaman, devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanlarında olduklarını söyledi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, Ramazan bayramının ilk gününde başta ilçedeki şehit ve gazi aileleri olmak üzere, pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları, bayramda da görevlerinin başında bulunan emniyet ve jandarma personellerini ziyaret etti. Karaman, Ramazan bayramı nedeniyle ilk olarak şehit ve gazi ailelerine ziyaret etti. Ailelerle bir süre sohbet eden Karaman, bayramlarını kutladı. Ziyaret sırasında devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade eden Karaman, "Biliyoruz ki sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Devletimiz adına sizleri ziyaret etmek bizim görevimizdir. Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerli varlıklarımızdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızdadır. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz" dedi.

Karaman, gazi ve şehit ailelerine yaptığı ziyaretinin ardından pandemi sürecinde fedakar çalışmaları ile taktir toplayan sağlık personellerini ziyaret etti. Karaman, ilçe sağlık müdürlüğüne yaptığı ziyarette, özverili çalışmalarından dolayı personellerin bayramlarını kutladı. Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Karaman, daha sonra Pirinçlik Karakol Komutanlığı, Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Polis Alişan Polis Karakolunu ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

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