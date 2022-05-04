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12 yaşındaki Diyarbakırlı ‘Petrucciani’ piyanoda yeteneğini sergiliyor

İHA

12 yaşındaki Diyarbakırlı ‘Petrucciani’ piyanoda yeteneğini sergiliyor

Diyarbakır’da yaşayan 12 yaşındaki Roni Altunterun, 8 yaşında piyanoya başlayarak Bach, Mozart, Beethoven gibi isimleri örnek alarak dünyaca ünlü Michel Petrucciani’nin eserlerini de çalarak yeteneğini sergiliyor.
Diyarbakır’da yaşayan 12 yaşındaki Roni Altunterun, müziğe olan ilgisi 8 yaşında başladı. 10 yaşında müziği içselleştiren Roni, dünyaca ünlü Beethoven, Mozart, Johann Sebastian Bach ve Michel Petrucciani gibi dünyaca ünlü isimleri örnek alarak eserlerini çalmaya başladı. Diyarbakır’da yetersiz eğitim gören Roni, ailesinin desteğiyle hocalarından online eğitim görüyor. Çalışmalarına yoğun bir şekilde ağırlık veren Roni, Avusturya ve Almanya’ya gidip eğitim görmek için akıcı bir şekilde İngilizce ve Almanca öğrenerek kendini geliştirdi. Roni’nin tek isteği ise ihtiyacı olan eğitimi görebilme imkanına sahip olmak.

“Roni, mamasını bile müzik eşliğinde yiyordu”
Roni’in babası Türkçe öğretmeni Murat Altunterun, Roni’nin müziğe olan ilgisi daha çok küçükken başladığını söyledi. Roni’nin mamasını bile müzik eşliğinde yediğini belirten Altunterun, "Ama piyanoya başlaması 8 yaşında oldu. Tam olarak bunu kendisinin içselleştirmesi aşağı yukarı 10 yaşında oldu. 4,5 yıldır piyano çalıyor. Roni’nin geniş bir müzik dinleme yelpazesi var. Caz müziği çok sever. Blues müziği, klasik müziği çok sever. Blues müzikte ve Caz müzikte Duke Ellington, Michel Petrucciani, Oscar Peterson dinlemeyi seviyor ve aynı zamanda çalıyor. Klasik müzikte ise Beethoven, Mozart, Johann Sebastian Bach gibi klasik dönem sanatçılarını dinlemeyi ve çalmayı çok seviyor. Roni, şu an 7. Sınıfa gidiyor. Müzik eğitimini de online alıyor. Ancak bu yeterli olmuyor. Roni’nin akranları konservatuvara gidip tam zamanlı okula gidebiliyorlar. Ama Roni’nin böyle bir şansı yok. Hocaları da Roni için Mimar Sinan konservatuvarını uygun görüyor. Ancak son 23 yıldır konservatuvara 8’inci sınıftan öğrenci almıyor. Bizde bu konuda ne yapacağımızı çok bilemiyoruz” dedi.

“Oraya gitmek için de İngiliz ve Almanca öğrendim”
8 yaşında piyanoya başladığını aktaran Roni Altunterun, 10 yaşında ilgisinin daha da artmaya başladığını kaydetti. Şu anda caz ve klasik çaldığını ifade eden Roni, “Cazda Duke Ellington, Michel Petrucciani gibi kişileri dinliyorum. Klasik müzikte belli bir noktaya geldikten sonra caz müziğe geçeceğim ve caz müzik okumak için Avusturya ve Almanya’ya gitmek istiyorum. Oraya gitmek içinde İngiliz ve Almanca öğrendim” şeklinde konuştu.

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