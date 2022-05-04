Tükürdükleri elleriyle araçların camlarını indirip hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, tükürüp ovalayarak yapışkan hale getirdikleri elleriyle, camlarını indirdikleri 4 araçtan, yaklaşık 6 bin TL'lık eşya çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak yakalandı.
Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri Caddesi ile ara sokaklarda aynı gün 4 araçtan hırsızlık yapıldı. Sürücülerin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, araçlarda inceleme yapıp, çevredeki güvenlik kameralarıyla Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) görüntülerini inceledi. 5 kilometrelik alandaki 15 farklı kameranın kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelilerin Ş.Ü. (14) ve M.E.E. (17) olduğunu tespit etti. Tükürdükleri ve daha sonra ovalayıp iyice yapışkan hale getirdikleri elleriyle araçların camını indirip hırsızlık yapan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yaklaşık 6 bin TL'lık eşya çaldıkları saptanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-05-04 12:04:11
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