Diyarbakır´da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 6 gözaltı (2)

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GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Diyarbakır'da, bayram ziyaretinden dönen ailenin otomobiline düzenlenen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı, 6´ya yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)Burak EMEKSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA

2022-05-04 16:01:52



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