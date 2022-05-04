8 senedir evladından ayrı olan anne kızına çağrıda bulundu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 975’inci gününe girdi.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 975’inci gününde de devam ediyor. Hakkari'de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner'in annesi Zebude Öner, 8 senedir kızının kayıp olduğunu öne sürdü. HDP’nin kızını kaçırıp PKK’ya teslim ettiğini ileri süren anne Öner, “Kızımı aramak için Irak’a gittik, her yerde aradık hiç haber alamadık. Allah onları kahretsin. Kim kızımı kaçırıp götürmüş ise Allah, onların belasını versin. 8 senedir bizim bayramımız yoktur. Kızımı özlüyorum, kızım gel” dedi.

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