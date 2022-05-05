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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanı uyardı: Dar ayakkabı düztabanlık ve mantar enfeksiyonu nedeni

İHA

Uzmanı uyardı: Dar ayakkabı düztabanlık ve mantar enfeksiyonu nedeni

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Emine Kolu, küçük ve sert tabanlı ayakkabı seçiminin düztabanlık ve mantar enfeksiyonlarının baş nedenleri arasında olduğunu söyledi.
Son zamanlarda artan ayak şikayetleriyle ilgili hastanelere başvuran hastaların birçoğunda sonradan oluşan düztabanlık ve mantar enfeksiyonlarıyla ilgili uzman doktor uyarıda bulundu. Kronik süreçte sert tabanlı ayakkabıların seçiminden kaynaklı düztabanlığın oluştuğunu kaydeden Memorial Dicle Hastanesi'nde görevli Uzman Dr. Emine Kolu, dar ve normal ayak numarasından daha küçük ayakkabıların giyilmesiyle sıkıştırılmış alanda parmak şekli bozukluğu ve buna bağlı terlemeden kaynaklı mantar enfeksiyonlarının oluştuğunu ifade etti. Sonradan oluşan düztabanların bazı kas hastalık gurupları, kronik süreçte uygun ayakkabı seçimi yapılmamış ise sonradan gelişen düztaban gibi ayak hastalıklarıyla karşılaşabileceğini aktaran Dr. Kolu, “Aslında düztabanlık ayağın iç aksinin yüksekliğinin azalması ya da tamamen kaybolmasıdır. Topuk, ayağımızın 1. ve 5. parmağı arasında ciddi bir denge mekanizması vardır. Düztabanlı hastalarda ise bu denge mekanizmasının bozulmasından dolayı ayağın bütün yükünü iç kısma yönlendirmiş oluruz. Aynı topuklu ayakkabılarda da bunu yaparız. Topuğun ani yükseklikten ani inişe geçmesinde ön ayağın ve parmakların öne doğru sıkıştırılması ve parmaklarda şekil bozukluklarının olması ön ayak yapısının tamamen bozulması ve hastanın sıklıkla ön ayak ağrısıyla bize başvurmasını sonuçlandırır” dedi.

“Sık ayakkabı parmak bozukluğu ve mantar enfeksiyonu oluşturabilir”
Mevsimsel terlik ve sandaletten ayakkabıya geçişlerde numaraların tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini, daha önce giydikleri ayakkabıların dar gelmesiyle yarım numara büyük tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Kolu, parmak bozuklukları ve mantar enfeksiyonuna karşı tedbir olunması gerektiğini vurguladı. Dr. Kolu, “Yaz dönemlerinde açık ayakkabılar ya da yüksek ve alçak topuklu terlik ve sandalet dediğimiz ayakkabılar tercih edilmektedir. Sandaletlerin de ayak tabanının çok sert olmaması ve ağırlık, hastanın kas bozukluğu ve yorgunluğu oluşturmaması için bir seçim olabilir. Sürekli terlik kullanan hastalarda da ayakkabıya geçişlerde numarasını biraz daha dikkatli bir şekilde tercih etmesi gerekir. Bizim için ideal olan en uzun parmak ile ayakkabının uç noktasından 12 santim boşluk bulunması iyi bir seçimdir. Ayağı çok büyük olduğu için normal ayakkabı numarasından 12 numara alt tercih eden hasta gruplarında ise parmakta, tırnakta şekil bozuklukları görülebiliyor. Küçük bir alanda parmakların sıkıştırılması terleme ve bunlara bağlı olarak gelişen mantar enfeksiyonları çok sık rastladığımız durumlardır” diye konuştu.

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