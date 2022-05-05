Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 286 oldu



Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocukları için nöbet tutan ailelerin sayısı, 286'ya yükseldi. Kızı Güneş için Kars'tan gelen Faik Karahan, "29 yaşındaydı, kandırdılar ve götürdüler. Kızımı almadan gitmeyeceğim" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 976 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. 2018 yılında 'Kıbrıs'a çalışmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen kızı Güneş için Kars'tan gelen Faik Karahan ile nöbet tutan aile sayısı, 286'ya yükseldi.

Nöbet tutan diğer aileler tarafından karşılanan Faik Karahan, "Kızım 29 yaşındaydı, kandırdılar ve götürdüler. Kızımı almadan gitmeyeceğim. Burada nöbetteyim. Annesi de çok hasta. Pişman olsun ve dönsün. Gelmeyene kadar da buradan gitmeyeceğim. Kim seni kandırdı ve götürdüyse de onları devlete havale ediyoruz. HDP kandırdı, gitti" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2022-05-05 13:44:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.