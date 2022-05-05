Diyarbakır’da yağışlar kazaya neden oldu: 6 yaralı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yoğun yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesi Yolarasi köyü mevkisinde aşırı yağış nedeniyle 34 RV 5767 plakalı M.H. idaresindeki Honda Civic marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Otomobilde bulunan 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Silvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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