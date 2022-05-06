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Bakan müjdeyi verdi, Diyarbakır-Batman arasında konforlu yeni tren sefere başladı

İHA

Bakan müjdeyi verdi, Diyarbakır-Batman arasında konforlu yeni tren sefere başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır ile Batman arasında hizmet veren bölgesel tren setlerinin yenilendiğini belirtti. Yolcuların daha konforlu seyahat edebilecek tren ile ilk seyahati başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün yaptığı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen DiyarbakırBatman Bölgesel Treninin 4 kompartıman vagonuyla ve 240 koltuk kapasitesiyle, günlük karşılıklı 4 seferle bölge halkına hizmet vereceğini müjdeledi. Bölgesel trenlerdeki konforun daha fazla artırılması amacıyla 4 vagonlu 262 kapasiteye sahip DMU seti bugün hizmete açıldı. Diyarbakır’da ilk başlayan sefer saatler 09.00’ı gösterince harekete başladı.

“Diyarbakır ve Batman için çok önemli bir gün”
AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Diyarbakır ve Batman için çok önemli bir gün olduğunu kaydederek konforlu 4 sefer döneminin başladığını belirtti. Parlak, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının son dönemlerde çok ciddi hizmetlerde bulunduğunu biliyoruz. Bugün de daha konforlu ve modern halde BatmanDiyarbakır arasındaki seferlere başlamış bulunuyor. Günde karşılıklı 4 sefer yapılacak. Batman ve Diyarbakır’ın birbirleriyle çok önemli kültürel ve sosyolojik ilişkileri var. Batman nüfusunun bir kısmı Diyarbakır’da ikamet ediyor, gidiş ve gelişlerin çok fazla olmasından kaynaklı bir sürecin işlemiş olması son derece önemli. Burada da bakanlığımızın hem teknik alt yapısını hem de vagonların yenilenmesi bu anlamda hizmetin üst düzeye gelmesinden kaynaklı memnun olduğumuzu ifade edelim. Diyarbakır’ın kültürel, sosyolojik ve turizm açısından çok ciddi bir katma değer kazandıracağını düşünüyoruz. Çünkü hafta sonlarının Batman ve Diyarbakır arasında vatandaşların çok rahatlıkla gelebilmesi buradaki potansiyelde faydalanması çok önemliydi. Dün bakanımızın yaptığı açıklama bugün ilk seferin yapılması son derece memnun olduğumuzu ifade ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Diyarbakır halkına bu anlamda bir hizmet sunduğu için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Diyarbakır GAR Müdürü Kenan Atlı, 4 vagondan oluşan yeni konforlu trenin çalışanlar ile birlikte toplam 268 kişilik olduğunu, hareket saatleri 09.00’da hareket ettiğini 11:28’de Batman’a vardığını vurgulayarak trenin bölgeye hayırlı olmasını diledi.

“Halkın biraz daha refah seviyesini artıracak”
Diyarbakırlı vatandaş Cihat Toprak, yeni seyahatlerin en sağlıklısının geçmişten kalan tren yolculukları olduğunu, tren yolculuklarının sağlık ve güvenlik açısından daha emniyetli ve şimdi de Diyarbakır’da katacağı konfor yönündeki faydalarını göreceklerini, halkın biraz daha refah seviyesini artıracağını aktardı.
Diyarbakır’da yaşayan ve Batman’da öğrenci olan Melike Bulut, yeni trenin konforlu ve rahat olduğunu belirterek uygun fiyatlı olmasının öğrencilerin tercihi haline de geldiğini kaydetti. Bulut, “Diyarbakırlıyım ama Batman’da öğrenciyim. Bu yüzden treni daha çok tercih ediyoruz, daha rahat ve uygun fiyata. Otobüs her hafta gidiş ve geliş yaptığımız için pahalı geliyor. Daha rahatız, iç donanımı ve koltuklar eskiye oranla daha iyi olmuş, dizaynı ferahlamış” ifade etti.
Batman’da yaşayan ve her hafta tren seyahati yaptığını söyleyen Hakkı Karadeniz ise yeni trenin aile ortamına yakışır olduğunu vurguladı. Karadeniz, “Batman’da oturuyorum, her hafta yolculuk yapıyorum. Tren ile yeni gelen tren biraz daha farklı ve güzel. Koltuklar geniş, diğerinden çok daha iyi aile için çok güzel olmuş el yıkama ve lavabosu çok güzel olmuş memnunuz çok teşekkür ederiz” dedi.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu sosyal medyadan müjdeledi
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medyada “Seyahat özgürlüktür” başlığıyla hizmeti müjdeledi. Vali Karaloğlu, paylaşımında “Ulaştırma bakanlığımız vatandaşlarımızı özgürleştirecek güzel bir hizmet daha. Başta Diyarbakırlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın adına şükranlarımızı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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