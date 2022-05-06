Doğdu, ilk nefesini 7 gün sonra aldı Op. Dr. Taner Kamacı: “Diyafram hernisi yaklaşık 4-5 bin doğumda bir nadir görülen doğumsal anomallerden”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğdu, ilk nefesini 7 gün sonra aldı Op. Dr. Taner Kamacı: “Diyafram hernisi yaklaşık 4-5 bin doğumda bir nadir görülen doğumsal anomallerden”

İHA

Doğdu, ilk nefesini 7 gün sonra aldı Op. Dr. Taner Kamacı: “Diyafram hernisi yaklaşık 4-5 bin doğumda bir nadir görülen doğumsal anomallerden”

Bitlis’te anne karnında “Diyafram Hernisi” tanısı konulan Miran Ayaz isimli bebek, Diyarbakır’da sezaryen işleminden saatler sonra ameliyata alındı. 2 saat süren ameliyatın ardından minik bebek, 7 gün sonra ilk nefes alışverişini yaptı.
Bitlis’te yaşayan AyşegülBurak Ayaz çiftinin ikinci çocuğu Miran Ayaz’a anne karnında “Diyafram Hernisi” tanısı konuldu. Ayaz çifti, gebelik sürecinde tedavi için Van ve İstanbul’da hastanelere başvurdu. Olumlu bir sonuç alamayan çift, internetten Memorial Hastanesinde görevli Op. Dr. Taner Kamacı’ya ulaştı. Kamacı ve ekibi Ayaz çiftine, doğumun nasıl yapılacağı, riskleri ve süreç hakkında bilgilendirdi.
Bitlis’ten Diyarbakır’a doğum için gelen çifttin bebekleri Miran Ayaz, 45 gün önce sabah sezaryenle alındıktan hemen sonra sağlığı için entübe edildi. Yoğun bakımdaki durumu değerlendirilen Miran, öğleden sonra 2 saatlik operasyonla diyafram kası gelişmediği ve yırtıktan dolayı ince ve kalın bağırsakları, bazen midesi, beraberinde bazen dalağı, karaciğerin sol rabidasyon kabuğu göğüs boşluğuna çıkması düzeltilerek yerine yerleştirildi. Miran bebek, doğduktan 7 gün sonra ilk nefesini aldı. Genç çift, duygu dolu anlarla 45 gün sonra çocuklarını kucağına aldı.

“Çocuk, nefes bile almadan entübe edildi”
Bitlis’te anne karnında “Diyafram Hernisi” tanısı konulan Miran Ayaz'ın, Diyarbakır’da sezeryan işleminden saatler sonra ameliyata alındığını söyleyen Op. Dr. Kamacı, 2 saat süren ameliyatın ardından minik bebeğin, 7 gün sonra ilk nefes alışverişini yaptığını aktardı. Dr. Kamacı, “Bu hastalıkta çocuğun diyafram kası gelişmediği ve yırtık olduğu için ince ve kalın bağırsakları, bazen çocuğun midesi, beraberinde bazen dalağı, karaciğerin sol lobu göğüs boşluğuna çıkmış oluyor. Bu göğüs boşluğunda negatif basınç var. Karın içinde ise negatif basınç yok. O yüzden organlar yukarıya çıkmış oluyor. Karın içinde olması gereken organlar göğüs boşluğunda olduğu için hem akciğeri gelişmiyor. Hem kalbi sağ tarafa ittirmiş olduğu için sağ akciğer de baskı altında oluyor. Hastamızın teşhisi gebelik takiplerinde konulduğu için ailesi bize başvurdular. Biz, kendilerini bu konuda doğumun nasıl olması gerektiği, ne zaman olması gerektiği, doğumdan sonraki süreci, ameliyatın ne zaman olması ve ne tür riskleri olduğunu anlattık. Zamanı geldiğinde sezereyanla doğum yaptırıldı. Doğumdan sonra hastamızı yoğun bakım doktorumuz Mehmet Emin Güler Bey tarafından daha hiç nefesini bile almadan entübe edilerek makineye bağlandı. Böyle olması gerekiyor. Çünkü çocuk nefes alırsa bağırsakları ve midesi şişeceği için akciğeri daha fazla sıkıştırıyor ve bazen ani ölümler olabiliyor bu tür hastalıklarda. Biz de çocuğun yoğun bakımdaki genel durumuna ve kan gazı değerlerine bakarak aynı gün içinde sabah doğan hastamızı öğleden sonra ameliyata aldık” dedi.

“Ameliyattan sonra yaklaşık 7 gün boyunca kendisi hiç nefes almadı”
Çocuğun ince ve kalın bağırsakları, midesi, dalağı ve karaciğerinin sol lobu üst boşluğuna çıktığını belirten Dr. Kamacı, “Biz onları olması gerektiği gibi organlara zarar vermeden karın içine aldık. Diyaframında büyük bir yırtık vardı. Ancak diyaframı serbestleyerek tamamen primer olarak kapatma imkanı bulduk. Diyaframı onardık. Yaklaşık 2 saat süren bir ameliyat geçirdi. Hastamızı yine yoğun bakıma, makinaya bağlı aldık. Ameliyattan sonra yaklaşık 7 gün boyunca kendisi hiç nefes almadı. Tamamen cihaza bağlı nefes aldı. 7 gün sonra cihazdan ayrı ilk nefesini vermeye başladı. Daha sonra yoğun bakım tedavileri oldu. Yoğun bakım tedavileri bittikten sonra doğumdan 45 gün sonra hastamızı sağlıkla, herhangi bir sorunu kalmadan şimdi evine taburcu ediyoruz. Diyafram hernisi yaklaşık 45 bin doğumda bir nadir görülen doğumsal anomallerden bir tanesi” diye konuştu.

“45’inci günde çocuğumuzu kucağımıza aldık”
Gebelik sürecinde çocuğunda diyafram hernisi olduğunu öğrendiğini dile getiren baba Burak Ayaz, Van ve İstanbul’a kadar tedavi için gittiğini kaydetti. Ayaz, “En son internetten araştırmamla Taner hocanın bu konuda başarılı olduğunu gördüm. Diyarbakır’a Taner hocamın yanına geldim. Verdiği bilgilerle bana güven sağladı. Ben de o doğrultuda eşimi buraya getirdim. Kadın doğum uzmanlarımızdan Zehra hocamız sezaryenle ameliyatını yaptı. Çocuğumun ameliyatını da Taner hoca yaptı. Çocuğum, bir hafta sonra ilk nefesini aldı. Bugünde 45’inci gün çocuğumuzu kucağımıza aldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Her gün özlüyorduk. Hafta da 23 kere sadece 2 dakika görebilmek için geliyordum. Bazen sadece bakıp dönüyordum. Allah’a şükür bayramda kucağımıza aldık ve ikinci bayramımız diyebilirim“ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dicle Gençlikspor, Play-Off'taki ilk maçını yarın Diclekent Gençlikspor ile oynayacak
YEREL HABERLER Dicle Gençlikspor, Play-Off'taki ilk maçını yarın ...
Zerzevan Kalesi içme suyuna kavuştu
YEREL HABERLER Zerzevan Kalesi içme suyuna kavuştu
Diyarbakır’ın yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın yolları yenileniyor
Evlat nöbeti 977’nci gününde Ailelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER Evlat nöbeti 977’nci gününde Ailelerin direnişi devam ...
Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Soylu’ya destek
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Soylu’ya destek
Bacağından alınan kemikle, kolu kesilmekten kurtuldu
YEREL HABERLER Bacağından alınan kemikle, kolu kesilmekten kurtuldu
Bakan müjdeyi verdi, Diyarbakır-Batman arasında konforlu yeni tren sefere başladı
YEREL HABERLER Bakan müjdeyi verdi, Diyarbakır-Batman arasında ...
OSB seçimlerine doğru Yeşil Liste adayı Özdoğan: 'Sanayicilerden aidat alınmayacak'
YEREL HABERLER OSB seçimlerine doğru Yeşil Liste adayı Özdoğan: ...
Diyarbakır’da yağışlar kazaya neden oldu: 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yağışlar kazaya neden oldu: 6 yaralı
Diyarbakır'da şiddetli yağış kazaya neden oldu: 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şiddetli yağış kazaya neden oldu: 6 ...
Eski iş yerini basıp patronunu vurdu, kaçarken de 2 kişiyi yaraladı
YEREL HABERLER Eski iş yerini basıp patronunu vurdu, kaçarken de 2 ...
Önce ateş ettiler kaçarken de yayayı ezdiler Diyarbakır’da eski çalışan dehşet saçtı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Önce ateş ettiler kaçarken de yayayı ...
Diyarbakır bayram boyunca havadan denetlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır bayram boyunca havadan denetlendi
Türk Kızılayı Dicle’de kan bağışı kampanyası düzenledi
YEREL HABERLER Türk Kızılayı Dicle’de kan bağışı kampanyası ...
Diyarbakır'da sağanak ve dolu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağanak ve dolu
Diyarbakır’da kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kamyonetin çarptığı kadın hayatını ...
Evlat nöbetine 286. aile katılımı Ailelerin direnişi sürüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetine 286. aile katılımı Ailelerin direnişi ...
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda 1 ...
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 286 oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 286 oldu
Dicle otobüs sefer saatleri revize edildi
YEREL HABERLER Dicle otobüs sefer saatleri revize edildi
Sayım'ın şarkısı sosyal medya hesaplarında 200 bin kişi tarafından tıklandı
YEREL HABERLER Sayım'ın şarkısı sosyal medya hesaplarında 200 bin ...
Ana sayaçlarla kayıp ve kaçak su kullanımına önlem
YEREL HABERLER Ana sayaçlarla kayıp ve kaçak su kullanımına önlem
Mavi Listenin hedefi ivme kazanan OSB’yi daha da güçlendirmek
YEREL HABERLER Mavi Listenin hedefi ivme kazanan OSB’yi daha da ...
Uzmanı uyardı: Dar ayakkabı düztabanlık ve mantar enfeksiyonu nedeni
YEREL HABERLER Uzmanı uyardı: Dar ayakkabı düztabanlık ve mantar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.