Acil serviste tedavisini bırakıp kaçtı, hastane girişinde bayıldı

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, mide ağrısıyla gittiği acil serviste kendisine verilen serumun anjiokat kapağını açıp, gizlice kaçan N.B. (19), hastanenin bahçesini geçtikten sonra girişte bayıldı. N.B., hastanede görevli mahalle bekçisi ve jandarma tarafından yerde yatarken fark edilince tekrar acil servise götürüldü.

Olay, dün gece Yenişehir ilçesi Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. N.B. adlı kadın, şiddetli mide ağrısı şikayetiyle hastanenin acil servisine geldi. Burada damar yolu açılan kadına anjiokat takılarak serum tedavisi uygulandı. Bir süre sonra N.B., sağlık görevlilerine görünmeden anjiokat kapağını açarak açtı. Acil servisten çıkan N.B., bahçeyi geçtikten sonra hastane kapısında yaşadığı kan kaybı nedeniyle baygınlık geçirerek yere yığıldı. N.B.'yi yerde hareketsiz olarak gören hastanede görevli jandarma ve mahalle bekçisi, sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla tekrar acil servise götürülen N.B., tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-05-06 14:15:02



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