Diyarbakır'da 'gökkuşağı' seyirlik görüntü oluşturdu

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Aziz ÖNAL/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı seyirlik görüntü oluştururken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası oluşan gökkuşağı renk cümbüşü yarattı. Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde gökkuşağını gören sürücüler o anları cep telefonlarına kaydederek, renk cümbüşünün keyfini çıkardı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Aziz ÖNAL

2022-05-06 19:13:15



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