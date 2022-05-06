Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Z.G. yönetimindeki 21 ABK 543 plakalı kamyonet, Elazığ Bulvarı'ndan Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi'ne girdiği sırada tali yoldan caddeye çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 AAK 681 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil refüjde ters dururken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekipleri, yaralı Z.G., H.A., Mehmet Ali Demirtaş (50) ve Nesim Özcan'a (53) ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Demirtaş ve Nesin Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Z.G. ve H.A.'nın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmayı polis sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-05-06 21:10:10



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