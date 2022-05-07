Yoğun bakım kapısında 10 yıldır çocuğunu bekliyor: Beni hissediyor, mutlu oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yoğun bakım kapısında 10 yıldır çocuğunu bekliyor: Beni hissediyor, mutlu oluyor

DHA

Yoğun bakım kapısında 10 yıldır çocuğunu bekliyor: Beni hissediyor, mutlu oluyor


Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 2012'de doğduktan 17 gün sonra solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve kas hastalığı teşhisi koyulan Elif Nur Erdemes'in annesi Fatma Erdemes, 10 yıldır her gün yoğun bakım kapısında bekliyor. Sadece gözlerini hareket ettirebilen kızı Elif Nur ile iletişimi bu şekilde kuran ve odadayken elini hiç bırakmayan Erdemes, "Beni hissetsin ve bilsin. Nasıl tedavisini her gün alıyorsa anne sevgisini de her gün almasını istiyorum. O benim için çok özel. Beni hissediyor, mutlu oluyor" dedi. Hastane çalışanları da her gün yoğun bakım kapısında gördükleri Fatma Erdemes'i 'yılın annesi' seçerek, çiçek verdi.
Fatma (41) ve Mustafa (43) Erdemes çifti, 2002 yılında dünyaevine girdi. 6 çocukları olan çiftin 5'inci çocukları Elif Nur, 2012'de dünyaya geldi. Elif Nur, 17 günlükken solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerinde kas hastalığı teşhisi koyulan Elif Nur, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. 17 günlükken annesinin kucağından kopan Elif Nur, burada 2 yıl boyunca solunum cihazına bağlı yaşadı ardından 2014 yılında kurulan ve 12 hastaya aynı anda hizmet verebilen Dicle Üniversitesi Çocuk Palyatif Yoğun Bakım Merkezi´ne nakledildi. Çocuğundan ayrı kalamayan Fatma Erdemes, kızı kendisinin orada olduğunu hissetsin, diye 10 yıldır her gün yoğun bakım kapısında bekliyor. Sabah erken saatlerde hastaneye gelen ve akşam geç saatlerde çıkan Erdemes, kızının iyileşmesini bekliyor. Fatma Erdemes, içeri girince de sadece gözlerini hareket ettirebilen Elif Nur ile iletişimi bu şekilde kurarak, elini tutuyor ve kızını öpüyor. Her gün bu duruma tanık olan yoğun bakım çalışanları da Fatma Erdemes'i 'yılın annesi' seçerek, çiçek ve hediyeler verdi. 
'HER GÜN ANNE SEVGİSİNİ DE ALMASINI İSTİYORUM'
Fatma Erdemes, kızının anne sevgisini tatması için her gün gelip ilgilendiğini belirterek, "Beni hissetsin ve bilsin. Nasıl ki tedavisini her gün alıyorsa anne sevgisini de almasını istiyorum. 8 yıldır buradayım, 2 yıl da Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kaldım. Halen de ilgilenmeye çalışıyorum. Elif Nur, benim için sağlıklı olan çocuklarımdan önce geliyor. Onunla aramda inanılmaz bir bağ var. Elif Nur´u çok seviyorum, ihmal etmek istemiyorum çünkü benim için çok özel. Beni hissediyor, mutlu oluyor. Ben de mutlu oluyorum. Ondan aldığım enerji beni de mutlu ediyor. Anlatılmaz bir bağ var. Hem Elif Nur rahatlıyor mutlu oluyor hem de o mutlu olunca ben de oluyorum. Annelik vazifemi yaptığımı hissediyorum. Bütün çalışanlara ve hocalarımıza teşekkür ederim. Buradaki çocukların aileleri de gelip ilgilenmeli. Çocuklarını ihmal etmesinler. Engelli deyip de bırakmasınlar çocuklarını, çünkü hissediyorlar. Bir öpücüklü dokunuşu ve bir sarılmayı çocuklar hissediyor. Çocuğu için çaba gösteren annedir benim için. Kendini yıpratacak şekilde ilgilenen annedir benim için" diye konuştu. 
'ÇOCUĞUMUZ GİBİ BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUZ´
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Palyatif Yoğun Bakım Merkezi Sorumlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fesih Aktar, Elif Nur´un ilk hastalarından olduğunu dile getirerek, "Doğduktan sonra solunum yetmezliği şikayetiyle Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yatışı yapılarak tedavi görüyor. Tetkikler alınıyor ve tanı konulma süresi uzun sürebiliyor. Doğuştan gelen bir kas hastalığının eşlik ettiğini fark ediyorlar. Biz hastayı buraya aldık. 2014 Eylül ayından itibaren Türkiye´de ilk kurulan Çocuk Palyatif Yoğun Bakım Merkezi burada açıldı. Elif Nur, ilk hastalarımızdan. Uzun süre yatışlı olan tüm çocuklarımız gibi Elif Nur da bizim için çok özellikli. Burada sadece hekimler değil, hemşireler ve hasta bakım ile temizlik personeline kadar herkes özverili bir şekilde çalışıyor. Annelik ve babalık yapılan bir merkez. Elif Nur´u da 8 yıldır misafir ediyoruz. Çocuğumuz gibi büyütmeye çalışıyoruz. Hastalıkla ilgili çok tetkik yaptık, aile taramalarını da ileriki incelemelerimiz de kas hastalığıyla ilgili daha farklı bir şey var mı, yok mu; onu araştırıyoruz. Elif Nur, şimdi solunum cihazına bağlı takip ediliyor. Boynundan açılan bir delikle hayatını devam ettiriyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2022-05-07 10:05:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, ...
Diyarbakır’da trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı
Diyarbakır'da 'gökkuşağı' seyirlik görüntü oluşturdu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'gökkuşağı' seyirlik görüntü oluşturdu
Diyarbakır'da sağanak ve dolu sele neden oldu, ekili alanlar zarar gördü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağanak ve dolu sele neden oldu, ekili ...
Meteoroloji sel baskını için uyardı: Diyarbakır’da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Meteoroloji sel baskını için uyardı: Diyarbakır’da ...
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu vatandaşlarla bir ...
Diyarbakır’da çarparak bir kadının ölümüne neden olan araç sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da çarparak bir kadının ölümüne neden olan ...
Acil serviste tedavisini bırakıp kaçtı, hastane girişinde bayıldı
YEREL HABERLER Acil serviste tedavisini bırakıp kaçtı, hastane ...
Dicle Gençlikspor, Play-Off'taki ilk maçını yarın Diclekent Gençlikspor ile oynayacak
YEREL HABERLER Dicle Gençlikspor, Play-Off'taki ilk maçını yarın ...
Doğdu, ilk nefesini 7 gün sonra aldı Op. Dr. Taner Kamacı: “Diyafram hernisi yaklaşık 4-5 bin doğumda bir nadir görülen doğumsal anomallerden”
YEREL HABERLER Doğdu, ilk nefesini 7 gün sonra aldı Op. Dr. Taner ...
Zerzevan Kalesi içme suyuna kavuştu
YEREL HABERLER Zerzevan Kalesi içme suyuna kavuştu
Diyarbakır’ın yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın yolları yenileniyor
Evlat nöbeti 977’nci gününde Ailelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER Evlat nöbeti 977’nci gününde Ailelerin direnişi devam ...
Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Soylu’ya destek
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazilerden Bakan Soylu’ya destek
Bacağından alınan kemikle, kolu kesilmekten kurtuldu
YEREL HABERLER Bacağından alınan kemikle, kolu kesilmekten kurtuldu
Bakan müjdeyi verdi, Diyarbakır-Batman arasında konforlu yeni tren sefere başladı
YEREL HABERLER Bakan müjdeyi verdi, Diyarbakır-Batman arasında ...
OSB seçimlerine doğru Yeşil Liste adayı Özdoğan: 'Sanayicilerden aidat alınmayacak'
YEREL HABERLER OSB seçimlerine doğru Yeşil Liste adayı Özdoğan: ...
Diyarbakır’da yağışlar kazaya neden oldu: 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yağışlar kazaya neden oldu: 6 yaralı
Diyarbakır'da şiddetli yağış kazaya neden oldu: 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şiddetli yağış kazaya neden oldu: 6 ...
Eski iş yerini basıp patronunu vurdu, kaçarken de 2 kişiyi yaraladı
YEREL HABERLER Eski iş yerini basıp patronunu vurdu, kaçarken de 2 ...
Önce ateş ettiler kaçarken de yayayı ezdiler Diyarbakır’da eski çalışan dehşet saçtı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Önce ateş ettiler kaçarken de yayayı ...
Diyarbakır bayram boyunca havadan denetlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır bayram boyunca havadan denetlendi
Türk Kızılayı Dicle’de kan bağışı kampanyası düzenledi
YEREL HABERLER Türk Kızılayı Dicle’de kan bağışı kampanyası ...
Diyarbakır'da sağanak ve dolu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağanak ve dolu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.