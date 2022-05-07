DİSKİ’de yağmur mesaisi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, muhtemel su birikinti ve baskınlarına karşı, yol ile yapıların zarar görmemesi için yağmur suyu ızgara hatlarında çalışma yürüttü.

DİSKİ, kent genelinde kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu şebeke hatlarında meydana gelen arızalara anında müdahale etmeye devam ediyor. Meteoroloji kaynaklarının kent merkezinde sağanak yağış uyarısı üzerine harekete geçen DİSKİ, Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde riskli olarak belirlediği noktalarda bulunan yağmur suyu ızgara hatlarında çalışma yürüttü. Muhtemel su birikintisi ve baskınların önüne geçmek için kombine ve vidanjör araçlarıyla arızalara müdahale eden ekipler, vidanjör araçlarının desteğiyle tıkanıklık yaşanan arızaları kısa sürede gidererek yağmur suyu ızgara sistemlerinin yeniden sorunsuz şekilde çalışmasını sağladı. Kent merkezinde riskli alanlarda araç ve personeli hazır şekilde bekleten DİSKİ Genel Müdürlüğü’ne ALO 153 hattı ise vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gelen ihbarları değerlendirerek ekipleri arızaların yaşandığı noktalara yönlendirdi.



“Gerekli alanlarda bypass çalışması gerçekleştiriyoruz”

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekiplerin dört merkez ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları denetleyerek bilgi aldı. Modern ve kaliteli altyapı hizmetleri için vatandaşların yağmur suyu ızgara hatlarına evsel atık atmamaları gerektiğini belirten Tutşi, bu tür durumlardan dolayı kanalların tıkandığını ve ekiplerin rutin temizlik çalışmalarında yağmur suyu ızgaralarından tonlarca atık çıkardığını ifade etti. Tutşi, “Ekiplerimiz rutin olarak yağmur suyu ızgaralarında çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde kentin herhangi bir noktasında su baskını yaşanmadı. Su birikintilerin yoğun şekilde yaşandığı noktalarda yetersiz kalan yağmur suyu ızgaralarında bypass çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yağmur suyu ızgaraları yer altında olduğundan ve görünmediğinden dolayı maalesef birçok kişi tarafından çöp atma noktası olarak görülüyor. Çöp dışında yağmur suyu ızgaralarına büyük ölçüde zarar veren hafriyatlarda atılıyor. Sonuç olarak bunlar kentin ortak malı. Sorunsuz bir altyapı için yağmur suyu ızgaraları işlevleri dahilinde kullanılması gerekiyor” dedi.

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