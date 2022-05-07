Adaletspor, Play-Off’taki ilk maçında berabere kaldı

Diyarbakır 1. Amatör futbol ligini 41 puanla lider olarak tamamlayan Diyarbakır Adaletspor, bir üst lige çıkmak için PlayOff'ta oynamaya hak kazandı. PlayOff’un ilk karşılaşmasında Eğil Gençlikspor ile karşı karşıya gelen Adaletspor golsüz beraberlik ile bir puan almayı başardı.

Süper Amatör’e çıkmayı hedefleyen Diyarbakır Adaletspor, PlayOff’taki ilk karşılaşması olan güçlü rakibi olan Eğil Gençlikspor ile golsüz berabere kalarak bir puan almayı başardı. Seyrantepe Şilbe Stadında gerçekleşen karşılaşmaya Adaletsporlu sporcular önceki gün trafik kazasında hayatını kaybeden Diyarbakır Adalet Komisyonu’nda görevli personel Mehmet Ali Demirtaş’ın anısına siyah bandajla çıkarken, Adaletspor yöneticileri de karşılaşmayı izlemek için tam kadro hazır bulundu.

Süper Amatör yolunda güçlü rakipleri karşısında bir puan aldıklarını belirten Diyarbakır Adaletspor Başkanı Başsavcılık Özel Kalem Müdürü Metin Özkan, “PlayOff ilk maçımızı Eğil Gençlikspor ile oynadık. İstediğimiz gibi olmasa bile genelde karşılaşma iyi geçti. Galibiyeti alamadık ancak karşılaşma gayet çekişmeli geçti güzel bir maç oldu. Adaletspor olarak sporcularımız karşılaşmaya siyah bandaj ile çıktılar. Bunun sebebi de bizim adliye personellerimizden Mehmet Ali Demirtaş’ın geçirmiş olduğu trafik kazasında vefat etmesi nedeniyle kendisine vefa borcu olarak ve taziyemizi iletmek maksadıyla çıktık. Bundan sonraki Dicle Gençlik maçına bakacağız. İnşallah kısmet olursa playoff’ta başarılı olup bir üst lige Süper Amatör’e çıkacağız” diye konuştu.

Öte yandan, karşılaşma öncesi AdaletSen üyeleri hem futbolculara hem karşılaşmayı izleyen taraftarlara ve takım yöneticilerine tatlı ve içecek ikramında bulundu.

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