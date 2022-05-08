Bağlar Belediyesi, 20 bin nüfuslu mahallenin çehresi değiştiriyor

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, ilçenin eski yerleşim yerlerinden olan 20 bin nüfuslu Selahaddin Eyyubi Mahallesinde 10 bin metrekarelik alanda sokak sağlıklaştırılması ve kaldırım yenilenmesi çalışması yürüterek bölgenin çehresini değiştiriyor.

Vatandaşların talebi üzerine geniş bir şekilde çalışma başlattıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ”Buradaki çalışmamız tamamlandığında vatandaşlarımızın layık olduğu bir görüntü ve tablo ortaya çıkacak” dedi.



Tahrip olan kaldırımlar yenileniyor

Bağlar’ın kalabalık mahallelerinden Selahaddin Eyyubi Mahallesinde kaldırımların genişletilmesi, tahrip olan sokakların yenilenmesi ve bölgenin sağlıklaştırılması için başlatılan çalışmalar tamamlanmak üzere. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla 10 bin metrekarelik alan yenilenirken,modernize edilen cadde ve sokakların önümüzdeki günlerde vatandaşların ulaşımına ve hizmetine açılacağı kaydedildi. Çalışmaların yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla görüşerek hizmetlerden memnun olup olmadıklarını sordu. Beyoğlu, belediyeciliğin halkla beraber yapılması gerektiğini ifade ederek üç yıldır bunu Bağlar’da başardıklarını söyledi.



"Vatandaşımızın hizmet talebi bizim için emirdir”

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların hizmet talebinin kendileri için emir olduğunu belirterek, ”Bu bölge yaklaşık 15 yıldır yenilenmemiş. Kaldırımlar kullanılamaz hale gelmişti, sokaklar güzel bir görünüme sahip değildi. Vatandaşlarımızın makul olan her hizmet talebi bizim için mutlaka yerine getirilmesi gereken emirdir. Geniş bir alanda çalışma yapıyoruz. Tamamlandığında vatandaşlarımızın çok beğeneceği ve günlük yaşantılarını huzurlu hale getireceği bir tablo ortaya çıkacak inşallah“ diye konuştu.

Yapılan çalışmayı değerli bulduklarını ifade eden çevredeki vatandaşlar da Başkan Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

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