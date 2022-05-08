Bağlar Belediyesi, 20 bin nüfuslu mahallenin çehresi değiştiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyesi, 20 bin nüfuslu mahallenin çehresi değiştiriyor

İHA

Bağlar Belediyesi, 20 bin nüfuslu mahallenin çehresi değiştiriyor

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, ilçenin eski yerleşim yerlerinden olan 20 bin nüfuslu Selahaddin Eyyubi Mahallesinde 10 bin metrekarelik alanda sokak sağlıklaştırılması ve kaldırım yenilenmesi çalışması yürüterek bölgenin çehresini değiştiriyor.
Vatandaşların talebi üzerine geniş bir şekilde çalışma başlattıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ”Buradaki çalışmamız tamamlandığında vatandaşlarımızın layık olduğu bir görüntü ve tablo ortaya çıkacak” dedi.

Tahrip olan kaldırımlar yenileniyor
Bağlar’ın kalabalık mahallelerinden Selahaddin Eyyubi Mahallesinde kaldırımların genişletilmesi, tahrip olan sokakların yenilenmesi ve bölgenin sağlıklaştırılması için başlatılan çalışmalar tamamlanmak üzere. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla 10 bin metrekarelik alan yenilenirken,modernize edilen cadde ve sokakların önümüzdeki günlerde vatandaşların ulaşımına ve hizmetine açılacağı kaydedildi. Çalışmaların yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla görüşerek hizmetlerden memnun olup olmadıklarını sordu. Beyoğlu, belediyeciliğin halkla beraber yapılması gerektiğini ifade ederek üç yıldır bunu Bağlar’da başardıklarını söyledi.

"Vatandaşımızın hizmet talebi bizim için emirdir”
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların hizmet talebinin kendileri için emir olduğunu belirterek, ”Bu bölge yaklaşık 15 yıldır yenilenmemiş. Kaldırımlar kullanılamaz hale gelmişti, sokaklar güzel bir görünüme sahip değildi. Vatandaşlarımızın makul olan her hizmet talebi bizim için mutlaka yerine getirilmesi gereken emirdir. Geniş bir alanda çalışma yapıyoruz. Tamamlandığında vatandaşlarımızın çok beğeneceği ve günlük yaşantılarını huzurlu hale getireceği bir tablo ortaya çıkacak inşallah“ diye konuştu.
Yapılan çalışmayı değerli bulduklarını ifade eden çevredeki vatandaşlar da Başkan Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsızlar Bayram tatilinde kanser derneğine dadandı Yönetici, kanser derneğinin malzemelerini çalan hırsızlara seslendi: "Zerre kadar vicdanları varsa aldıklarını geri getirsinler"
YEREL HABERLER Hırsızlar Bayram tatilinde kanser derneğine ...
Restore edilen Surp Giragos Kilisesi, kutsama ayiniyle 7 yıl sonra tekrar açıldı
YEREL HABERLER Restore edilen Surp Giragos Kilisesi, kutsama ...
Terör örgütü tahrip etti, devlet onardı Bakan Ersoy, Surp Girogos Kilisesi’nin açılışına katıldı Diyarbakır'da 7 yıldır kapalı olan Ermeni Kilisesi açıldı
YEREL HABERLER Terör örgütü tahrip etti, devlet onardı Bakan Ersoy, ...
Adaletspor, Play-Off’taki ilk maçında berabere kaldı
YEREL HABERLER Adaletspor, Play-Off’taki ilk maçında berabere kaldı
Başarılı fotoğrafçı Çevirme, ünlü oyuncu Elles ile yaptığı moda çekimiyle dikkatleri üzerine çekti
YEREL HABERLER Başarılı fotoğrafçı Çevirme, ünlü oyuncu Elles ile ...
'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulamasında vatandaşlar bilgilendirildi
YEREL HABERLER 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulamasında ...
Evlat nöbeti 978’inci gününde Acılı baba Nuretttin Ödümlü: “Gariban insanların çocuklarının kanı üzerinden mecliste cirit atıyorsunuz”
YEREL HABERLER Evlat nöbeti 978’inci gününde Acılı baba Nuretttin ...
DİSKİ’de yağmur mesaisi
YEREL HABERLER DİSKİ’de yağmur mesaisi
Diyarbakır'da Ramazan ayı ve bayramında tatlı satışı 100 tona ulaştı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Ramazan ayı ve bayramında tatlı satışı ...
Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler Günü' mesaisi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler Günü' mesaisi
Bağlar Belediyesporlu Sena, Türkiye Karate Şampiyonası´nda birinci oldu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesporlu Sena, Türkiye Karate ...
Bağlar Belediyesi'nin milli sporcusu Sena Kızılaslan yeniden Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi'nin milli sporcusu Sena Kızılaslan ...
Yoğun bakım kapısında 10 yıldır çocuğunu bekliyor: Beni hissediyor, mutlu oluyor
YEREL HABERLER Yoğun bakım kapısında 10 yıldır çocuğunu bekliyor: ...
Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, ...
Diyarbakır’da trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trafik kazası: 2 ölü, ağır 2 yaralı
Diyarbakır'da 'gökkuşağı' seyirlik görüntü oluşturdu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'gökkuşağı' seyirlik görüntü oluşturdu
Diyarbakır'da sağanak ve dolu sele neden oldu, ekili alanlar zarar gördü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağanak ve dolu sele neden oldu, ekili ...
Meteoroloji sel baskını için uyardı: Diyarbakır’da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Meteoroloji sel baskını için uyardı: Diyarbakır’da ...
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu vatandaşlarla bir ...
Diyarbakır’da çarparak bir kadının ölümüne neden olan araç sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da çarparak bir kadının ölümüne neden olan ...
Acil serviste tedavisini bırakıp kaçtı, hastane girişinde bayıldı
YEREL HABERLER Acil serviste tedavisini bırakıp kaçtı, hastane ...
Dicle Gençlikspor, Play-Off'taki ilk maçını yarın Diclekent Gençlikspor ile oynayacak
YEREL HABERLER Dicle Gençlikspor, Play-Off'taki ilk maçını yarın ...
Doğdu, ilk nefesini 7 gün sonra aldı Op. Dr. Taner Kamacı: “Diyafram hernisi yaklaşık 4-5 bin doğumda bir nadir görülen doğumsal anomallerden”
YEREL HABERLER Doğdu, ilk nefesini 7 gün sonra aldı Op. Dr. Taner ...
Zerzevan Kalesi içme suyuna kavuştu
YEREL HABERLER Zerzevan Kalesi içme suyuna kavuştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.