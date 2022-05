Restore edilen Surp Giragos Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin

Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 2015'te terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen ve 7 yıl süren restorasyonun ardından, dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle ibadete açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi´nde ilk ayin bugün Türkiye Ermeniler Patriği Sahag Maşalyan yönetiminde yapıldı.

Sur ilçesinde Ermeni cemaatinin 'Orta Doğu'daki en büyük kilisesi' olarak bilinen 645 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi 2015'te hendek ve barikat olayları sırasında PKK'lı teröristlerce tahrip edildi. Kilise hem zararın ortadan kaldırılması hem de ibadete açılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı´nca sağlanan kaynakla, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde restore edildi. Restorasyon çalışmaları tamamlanan Surp Giragos Kilisesi dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Münir Karaloğlu, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen Ermeniler katılımıyla ibadete açıldı. 7 yıl aranın ardından kilisede dün çan çalınarak, kutsama ayini yapıldı, mum yakılıp dua edildi.

MAŞALYAN YÖNETTİ

Diyarbakırlı Ermenilerin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerden gelen Ermenilerin katılımıyla kilisede bugün ilk ayin yapıldı. Ayini, Türkiye Ermeniler Patriği Sahag Maşalyan yönetti. Ayinde mumlar yakılıp, dualar edildi. Diyarbakırlı Ermeni ses sanatçısı Udi Yervant, Surp Giragos Ermeni Kilisesinin 7 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok şükür aradan 7 yıl geçti yine ibadete açıldı. Bu koskoca kilisenin açılışı güzel, yani sadece bizim için değil, burada yaşayan halklar için de öyle. Çünkü ibadethaneler kutsaldır. Bir Ulu Cami ne ise bir Surp Giragos Kilisesi de öyle olmalıdır insanlar için. Tabii duyguluyuz, güzel bir his. İnşallah böyle senede bir değil de hiç olmazsa ayda bir buraya gelinir, ayda bir ibadet yapılır. Eş, dost gelir. Müslüman´ı da gelsin. Onlar da yüzlerce yıl beraber yaşadıkları Ermenileri, Hristiyanları tanısınlar" dedi.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin açılışında ve bugünkü ayine katılmak üzere İstanbul´dan gelen Arto Arman ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Çok mutluyuz, devletimize çok teşekkür ederiz. Tabii ki istenmeyen bazı olaylardan sonra kilisemiz kapanmıştı. Biz her sene buraya geliyoruz. Açılması tabii ki iyi oldu. Hem cemaatimize hem de Diyarbakırlıya. Ben doğma büyüme İstanbulluyum ama eşim Diyarbakırlı olduğu için her zaman gelip gitmeye alışığız. Dostlarımız da var burada. Gelip gidiyoruz. Memnunuz ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-05-08 13:53:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.