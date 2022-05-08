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Anneler Günü'ne de evlat nöbetinde girdiler

DHA

Anneler Günü'ne de evlat nöbetinde girdiler


Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler HDP binası önündeki evlat nöbetini Anneler Günü'nde buruk da olsa sürdürdü. Nöbetteki anneler, çocukları dönünce bu tür özel günleri kutlayacaklarını söyledi. Anneler çocuklarına devlete güvenmelerini isteyerek, teslim olma çağrısında bulundu.
Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 286 ailenin dönüşümlü olarak 979 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 35 aile, çocuğuna kavuştu. Buruk girdikleri Anneler Günü'nde de evlat nöbetini sürdüren aileler,  bu tür özel günleri çocukları dönünce kutlamaya başlayacaklarını söyledi.
'ANNELER GÜNÜ BİZİM NEYİMİZE'
2015´te 18 yaşındayken kaçırılan kızı Gülcan için evlat nöbetini sürdüren Pınar Biçer, hasta olduğunu ve ölmeden önce kızını son kez görmek istediğini söyledi. Biçer, "3 yıla yakındır buradayız. Anneler günü gelmiş bizim neyimize. Gözyaşlarımız sel olup gidiyor. Ben hastalıklarla savaşıyorum. Buradan kızıma sesleniyorum. Kızım ne olur gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Gel Türk bayrağı herkese yeterdir. Bayram geldi bizim ev taziye gibiydi. Biz yaşamıyoruz, ölüyoruz. Çocuklarımızı götürmüşler dağlara 'Ya öldüreceksin ya öleceksin' diyorlar. Yastıkları taştır, üstleri yağmurdur. Sesimi duy yavrum ben seni çağırmaktan bıktım. Hastayım, ne olur gel. Ölmeden seni görmek istiyorum" dedi.
'SEN OLUNCA, BENİM ANNELER GÜNÜM OLACAK'
2015 yılında 22 yaşında kaçırılan oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren Mevlüde Üçdağ da evladı olmadan anneler gününü kutlamayacağını dile getirerek, "Bize Anneler Günü yoktur. 7 yıldır bana Anneler Günü yok. Bugün de bu cansız fotoğrafa bakarak ağladım. Gözyaşım dinmedi, içimdeki ateş dinmedi. Çünkü oğlum burada olsaydı bana bir çiçek getirecekti. Eğer parası olmazsa kırlarda bana çiçek toplardı, papatyalar toplardı getirirdi.  Anneler Günü'mü kutlardı. Ben de onu bir papatya gibi koklardım. Kucağıma alır 7 yılın hasretini giderirdim. Oğlum, sen olunca ancak benim Anneler Günü'm olacak. Sen o gün annenden yeni doğmuş gibi olacaksın" diye konuştu.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-05-08 17:56:01

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