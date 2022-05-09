DİSKİ'den riskli noktalarda bypass çalışması

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda su baskını riski taşıyan noktalarda bypass çalışması yürütüyor.

DİSKİ ekipleri, Diyarbakır merkez kanalizasyon şebekesinin toplandığı kolektör hatlarından biri olan Yeni Mardin Yolu Alay Kavşağı mevkiinde bulunan noktada bypass çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, yağışlı havalarda araç ve yaya trafiği açısından risk taşıyan atık su şebekesine çift sıra bypass hattı imalatı yaptı.

Çalışmaları inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, uzun yıllardır devam eden ve çevre sakinlerinin de sürekli şikayet ettiği hattaki sorunu çözüme kavuşturduklarını söyledi. Tutşi, yapılan çalışmanın ardından kolektör hattının yağışlı havalarda dışarıya taşmasının engellendiğini belirtti.

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