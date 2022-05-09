Çermik’te 3. Kitap Fuarı

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Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 3. Kitap Fuarı düzenlendi.

Çermik Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen 3’ncü Kitap Fuarı’na İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, öğretmen, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Fuara 32 yazar, 104 yayın evi katılıyor. Fuar, 914 Mayıs tarihleri arasına kadar devam edecek.

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