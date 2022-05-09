Ailelerin kararlı direnişine 287'inci aile katıldı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 980. gününde devam ediyor. Manisa'dan gelen yeni aile ile sayı 287 oldu.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 980'ıncı gününde de devam ediyor. Ailelerin kutlu direnişine, 1991 yılında terör örgütü PKK’ya 22 yaşında iken askerliğini yaptıktan 4 ay sonra katılım sağlayan Mehmet Şefik Kaplan'ın ağabeyi S. Kaplan, Manisa’dan gelerek kardeşini sorumlularından istedi. Kaplan, kardeşine çağrıda bulunarak, 31 yıldır kendisini görmek için bekleyen annesine dönmesini istediğini söyledi. Kaplan, “Manisa Turgutlu’dan katılıyorum. Buradaki aileleri gördüm kardeşimin geri dönmesi için çağrıda bulunuyorum. Gelsin her türlü kabul ediyoruz. O benim canım kardeşimdir, 31 yıl oldu. Annem, her gün onu aklına getirerek 97 yaşına kadar yaşayıp ölmeden onu görmek istiyor. Biz onun dönmesi için talepte bulunuyoruz. Benim çağrım gelip ailesine katılsın. 22 yaşında askerliğini bitirdikten 4 ay sonra 1991’de gitti. Gazetede bir röportajını gördüm, 1992’de” dedi.

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