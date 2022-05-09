HDP önünde evlat nöbetindeki aile sayısı 287 oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP önünde evlat nöbetindeki aile sayısı 287 oldu

DHA

HDP önünde evlat nöbetindeki aile sayısı 287 oldu


Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbetindeki aile sayısı, 1991 yılında 22 yaşındayken kaçırılan kardeşi Mehmet Şefik için Manisa´nın Turgutlu ilçesinden gelen Sadık Kaplan ile 287'ye yükseldi. 
Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 980 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 1991 yılında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 yaşındayken kandırılıp kaçırılan kardeşi Mehmet Şefik için gelen Sadık Kaplan ile 287'ye yükseldi.
Aileler tarafından karşılanan Kaplan,  "Annem 97 yaşında ve henüz hayattayken onu görmek istiyor. Buradaki aileleri gördüm, geldim. Kardeşim gelsin biz onu her türlü kabul ediyoruz. Askerliğini yaptı, 4 ay sonra gitti. Çantasını almış evden çıkmış. Aradan bir ay geçti, Batman´da görülmüş, dediler, Batman´a gittim. 20 gün Batman, Siirt, Kızıltepe, Nusaybin ve Cizre'de aradım kardeşimi. Bulamadım geri dönmek zorunda kaldım. Şu an beni görüyorsa, kardeşimin dönmesini istiyorum. Ufak bir cezayla kurtulur, belki de hiç ceza almaz" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-05-09 16:56:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Merada otlayan sürünün üzerine yıldırım düştü; 53 küçükbaş hayvan öldü
YEREL HABERLER Merada otlayan sürünün üzerine yıldırım düştü; 53 ...
Diyarbakır'da sağanak
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağanak
Ailelerin kararlı direnişine 287'inci aile katıldı
YEREL HABERLER Ailelerin kararlı direnişine 287'inci aile katıldı
Çermik’te 3. Kitap Fuarı
YEREL HABERLER Çermik’te 3. Kitap Fuarı
Vali Karaloğlu, devam eden çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, devam eden çalışmaları inceledi
Bağlar Belediyesi’nin milli sporcuları, Balkan Şampiyonası’nda
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nin milli sporcuları, Balkan ...
Diyarbakır’da yıldırım düştü, 53 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yıldırım düştü, 53 küçükbaş hayvan ...
250 bin TL'lik başlık parası kavgasına polis müdahalesi
YEREL HABERLER 250 bin TL'lik başlık parası kavgasına polis ...
DİSKİ'den riskli noktalarda bypass çalışması
YEREL HABERLER DİSKİ'den riskli noktalarda bypass çalışması
Evlat nöbeti 980’ıncı gününde
YEREL HABERLER Evlat nöbeti 980’ıncı gününde
Diyarbakır Kalesi’nin yapısı ve Hz. Yunus olayının ilişkisi ortaya çıkartıldı Dr. Arafat Yaz: “Kale, milattan önce 3 bin yılından başlayarak, milattan sonra 375 yılına kadar temelde tamamlanmış” “Matrakçı Nasuh Paşa Kanuni Sultan Süleyman ile buraya geliyor ve Diyarbakır Kalesi’nin dikdörtgen şeklinde resmediliyor”
YEREL HABERLER Diyarbakır Kalesi’nin yapısı ve Hz. Yunus olayının ...
Polistik overin engel olduğu 5 yıllık çocuk hasreti sona erdi
YEREL HABERLER Polistik overin engel olduğu 5 yıllık çocuk hasreti ...
Otomobile silahlı saldırıda eşini ve kızını kaybetti, 'Ölü taklidi yaparak kurtuldum' dedi
YEREL HABERLER Otomobile silahlı saldırıda eşini ve kızını kaybetti, ...
Yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı
YEREL HABERLER Yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, şehit ve gazi ...
Anneler Günü'ne de evlat nöbetinde girdiler
YEREL HABERLER Anneler Günü'ne de evlat nöbetinde girdiler
Silvan'da sel; Batman yolunu su bastı, kaya parçaları düştü
YEREL HABERLER Silvan'da sel; Batman yolunu su bastı, kaya parçaları ...
Evlat nöbetindeki aileler HDP’nin kapatılmasını istiyor Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın: “PKK’nın üst düzey yöneticilerinin başı ezilmedikçe bizim bu çocuklarımız gelemeyecek”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler HDP’nin kapatılmasını ...
Evlat nöbetindeki anneler Anneler Günü'nü buruk geçirdi Evlat nöbetindeki Esmer Koç: “Anneler Günü’nde benim ölüm günüm geliyor”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anneler Anneler Günü'nü buruk ...
Muhtarın öldüğü 'sürü' kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı
YEREL HABERLER Muhtarın öldüğü 'sürü' kavgası sonrası 4 bin 500 ...
Restore edilen Surp Giragos Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin
YEREL HABERLER Restore edilen Surp Giragos Kilisesi'nde 7 yıl sonra ...
Amedspor’un ilk rakibi Tarsus
YEREL HABERLER Amedspor’un ilk rakibi Tarsus
Bağlar Belediyesi, 20 bin nüfuslu mahallenin çehresi değiştiriyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi, 20 bin nüfuslu mahallenin çehresi ...
Hırsızlar Bayram tatilinde kanser derneğine dadandı Yönetici, kanser derneğinin malzemelerini çalan hırsızlara seslendi: "Zerre kadar vicdanları varsa aldıklarını geri getirsinler"
YEREL HABERLER Hırsızlar Bayram tatilinde kanser derneğine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.