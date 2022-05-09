Merada otlayan sürünün üzerine yıldırım düştü; 53 küçükbaş hayvan öldü

İlhami ÜNAL/HAZRO, (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında merada otlayan küçükbaş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü. 53 küçükbaş hayvan öldü.
Hazro ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında merada otlayan Cemal Akçıl'a ait küçükbaş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü. 46'sı yetişkin, 7'si yavru 53 hayvan öldü. Olayın ardından İlçe Kaymakamı Salih Sak, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleriyle yıldırımın düştüğü alana giderek incelemede bulundu. Ekipler, Akçıl'ın zararının karşılanması için tespit yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Hazro İlhami ÜNAL
2022-05-09 17:16:25
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