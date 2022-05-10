Diyarbakır’da sahte temizlik ürünü operasyonu Diyarbakır’da piyasa değeri 300 TL değerinde sahte temizlik ürünü ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarı değerlendirmesi üzerine bir depoda çok sayıda sahte temizlik ürünü ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerinde halk sağlığını tehdit eden merdiven altı olarak tabir edilen sahte deterjan ve temizlik ürünlerinin imal edildiği ve piyasaya sürüldüğüne ilişkin yapılan ihbarı polis ekipleri değerlendirdi.

Diyarbakır polisinin yapmış olduğu aramada, yaklaşık 2 bin adet üzerinde ünlü markaların etiketi bulunan, dolumu gerçekleştirilmiş ve ambalajlanmış barkodlu kapaklı çamaşır suyu, sıvı el sabunu, sıvı bulaşık deterjanına ve şirkete ait olduğu bildirilen ancak yapılan kontrollerde üretim izni olmadığı tespit edilen yaklaşık 2 bin 500 adet çeşitli ebatlarda yağ çözücü, sıvı bulaşık deterjanı, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi kimyasal ürüne el koyularak gerekli idari işlemler için Yenişehir Belediyesi Zabıta görevlilerine teslim edildiği öğrenildi.

Orijinalmiş gibi göstererek piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan sahte temizlik malzemelerini bakkal ve marketlere satacakları tespit edildi. Operasyonu detaylandıran polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL civarında olan ve sağlıksız bir ortamda üretimi yapılan sıvı temizlik malzemelerinin orijinal adı altında kent merkezinde bulunan bakkal ve marketlere verilerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Söz konusu işyerinde çeşitli markalara ait çok sayıda etiket, bidon, ambalaj, koli, rulo ile sahte temizlik ürünlerinin üretimi, dolum ve paketlemelerinde kullanılan araç ve gereçler de ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, iş yerinin ise Yenişehir Belediyesi Zabıta görevlilerince mühürlendiği kaydedildi.

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