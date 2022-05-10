Diyarbakır'da sahte temizlik ürünü operasyonu: 2 gözaltı 



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da sahte deterjan ve temizlik ürünü üretip piyasaya sürdüğü öne sürülen 2 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 4 bin 500 sahte ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde halk sağlığını tehdit eden ve merdiven altı olarak tabir edilen sahte deterjan ile temizlik ürünleri imal edilerek piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. İş yerine yapılan operasyonda, üzerlerinde ünlü markaların etiketi bulunan, dolumu gerçekleştirilmiş ve ambalajlanmış 2 bin barkodlu, kapaklı çamaşır suyu, sıvı el sabunu, üretim izni olmadığı tespit edilen çeşitli ebatlarda 2 bin 500 yağ çözücü, sıvı bulaşık deterjanı, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan kimyasal ürüne el konuldu. İş yerinde ayrıca çeşitli markalara ait çok sayıda etiket, bidon, ambalaj, koli, rulo ile sahte temizlik ürünlerinin üretimi, dolum ve paketlemelerinde kullanılan araç ve gereçler ele geçirildi. Sağlıksız ortamda üretimi yapılan sıvı temizlik malzemelerinin ünlü firmaların etiketiyle kentteki bakkal ve marketlere verilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, iş yeri ise Yenişehir Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-05-10 09:39:39



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