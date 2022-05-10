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Ani 3 saatlik görme kaybı yaşadı, zamanında müdahale ile sağlığına kavuştu

İHA

Ani 3 saatlik görme kaybı yaşadı, zamanında müdahale ile sağlığına kavuştu

Diyarbakır’da yaşayan 59 yaşındaki Ekrem Kaya, bayramın üçüncü gününde ani 3 saatlik görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Diyarbakır Memorial Hastanesinde görevli doktorlar, zamanında müdahalede bulunarak Kaya’nın kalıcı görme kaybı hasarının önüne geçerek sağlığına kavuşmasını sağladı.
Diyarbakır’da yaşayan Ekrem Kaya, bayramın üçüncü günü akşam yemeğini yedikten sonra ani 3 saatlik görme kaybı yaşadı. Durumu ailesine ileten Kaya, oğlu tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından muayene altına alınan Kaya’nın yapılan incelemelerinde beyin damarlarında tıkanıklık tespit edildi. Diyarbakır Memorial Hastanesinde görevli doktorlar, vakit kaybetmeden acil şartlarda hastayı anjiyoya aldı. Kaya’ya 30 dakikalık operasyonla Trombettopi denilen girişimsel işlemle beyin damarındaki pırtıların özel malzemelerle çıkartılmasıyla hasta masadayken hızlı bir şekilde normale geldiği belirtildi.
Hastanın kendilerine sol tarafta ani gelişen görme kaybı şikayetiyle geldiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Sefer Varol, girişimsel hoca Dr. Mehmet Kolu’nun hastaya sağ PCA denilen arterdeki trombozu temizlediklerini söyledi. Hastanın işlemden fayda gördüğünü aktaran Dr. Varol, “Birkaç günde klinikte takip ettik. Durumu stabil olması nedeniyle hastamızı taburcu ettik. Genç bir hastamız, sigara öyküsü, diyabeti yok. Araştırmalarımızda da ciddi bir nedeni hiper kolesterol 243 çıktı, LDL kolesterol değeri. Onun haricinde bir bulgumuz yok. Nedeni bu saydığımıza bağladık. Hastamıza diyet değişikliği de önerdik. Kan sulandırıcıya başladı. Onları düzenli kullanacak. İşin ciddiyetini de anlattık. Karşımıza görme ile geldi. Daha farklı olarak konuşma bozukluğu, kollar ve bacaklarda güçsüzlükle ya da nöbet ile gelebilirdi. Bizim hastamız sadece görme şikayetiyle geldi” dedi.

“Hastanın gözleri işlem sırasında normale döndü”
Girişimsel Radyoloji doktoru Mehmet Kolu, hastanın yaklaşık 3 saatlik her iki gözde görme kaybı şikayetiyle başvurduğunu kaydetti. Hastanın 112 Acil aracılığıyla getirildiğini aktaran Dr. Kolu, “Yapılan incelemelerde beyin damarlarında tıkanıklık tespit edildi. Hemen vakit kaybetmeden acil şartlarda hastayı anjiyoya aldık. Kasık damarından giriş yaparak beyin damarındaki pıhtıları özel malzemelerle çıkarttık. Trombektomi dediğimiz girişimsel işlemi yaptık. Ve daha masadayken Ekrem Bey’in görmesi normale geldi, hızlı bir şekilde yanıt verdi. İnme hastalarında ilk 6 saat içerisinde bu bahsettiğimiz Trombektomi işlemi yani kasık damarından anjiyo yöntemi ile girip beyin damarındaki pıhtıyı çıkartma dediğimiz bu yöntemle hastaların ciddi bir bölümünde çok fayda sağlayabiliyoruz. Ekrem Bey’de bu hastalardan biri” diye konuştu.

“Sık görülen, ölümcül ve yüksek oranda sakatlık riski olan bir hastalık”
İnme dünyada sağlık açısından çok ciddi bir problem olduğunu ifade eden Dr. Kolu, “Sık görülün, ölümcül ve yüksek oranda sakatlık riski olan bir hastalık. 2010 yıllarına kadar elimizdeki tek seçenek bu hastalarda damardan uygulanan bazı pıhtı eritici ilaçlardı. Ama daha sonra Trombektomi dediğimiz kasık damarından girip pıhtıyı çıkarma işlemi hem dünyada, hem de Türkiye’de çok yaygın ve başarılı bir şekilde kullanılmaya başlandı. Hastalarda bu tedaviden çok fayda görmekte” şeklinde konuştu.

"Dünyanın en güzel şeyi görmek”
Hasta Ekrem Kaya ise görme kaybını bayramın üçüncü günü akşam yemeğini yedikten sonra içerinin karanlık olduğunu fark etmesiyle anladığını dile getirdi. Kaya, “Eşime, lambayı yaksanıza dedim, ‘Lamba yanıyor zaten’ dedi. Baktım lambayı bile göremiyorum. Oğlum evdeydi, beni hastaneye kaldırdı. Beynin sol tarafındaki damarın tıkalı olmasından dolayı kasıktan anjiyo yaptılar. ‘Pıhtı oluşmuş ve o da kan dolaşımını engellediği için gözündeki görme kaybı bundan kaynaklanıyor’ dediler. Müdahale esnasında bir lamba yandığında nasıl içeri aydınlanıyorsa tekrar görmeye başladığımı fark ettim. Dünyanın en güzel şeyi görmek” ifadelerinde bulundu.

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