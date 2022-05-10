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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır OSB’de seçim heyecanı

İHA

Diyarbakır OSB’de seçim heyecanı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Olağan Genel Kurulunda aday olan üç listenin 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçim için çalışmaları devam ediyor.
OSB seçimine Yeşil Liste ile girecek olan Ali İhsan Özdoğan, hazırladıkları projeleri ortaya koyarak sanayicilere dokunacaklarını ve OSB’yi geliştirecek projeler olmasına özen gösterdiklerini belirtti. Özdoğan, “Bizler, yapamayacağımız hiçbir projeyi ortaya koymuyoruz. Yeşil liste olarak kapsayıcı ve katılımcı bir yönetim anlayışını tartışmasız bir şekilde tesis edeceğiz’’ dedi.
Yeşil liste olarak açıkladıkları projelerin Türkiye’de adeta gündem olduğunu ifade eden Özdoğan,“ Sanayicilerimize ve kamuoyuna açıkladığımız tüm projelerimiz güçlü ve iddialıdır. Sanayicilerimizin teveccühü ile bu projeleri OSB’mize ve Diyarbakır’a kazandırmaya kararlıyız. Çalışmalarımızda da belirttiğimiz gibi, ekip olarak bizler bir pozisyon peşinde değiliz. Hedefimiz güçlü ve ahenkli bir kompozisyon oluşturmaktır. Bu kompozisyonda kentimizin tüm tarafları kuşkusuz yer alacaktır. Bizler, bu ahengi yakaladıkça güçleneceğiz. Ekibimizden hiçbir arkadaşımızın OSB’ye hizmet etmek dışında gizli bir ajandası söz konusu değildir. Bizler, sanayiciyiz. Bu kimliğimizle varız ve bununla var olacağız” diye konuştu.

“Hızlı hareket edeceğiz”
Sanayicilerin kendilerine teveccüh gösterip görev vermeleri taktirde şeffaf bir yönetim anlayışını hakim kılacaklarını aktaran Özdoğan, “Hesap verebilen bir yönetim olacağız. Belirli aralıklarla yaptığımız faaliyetleri verilerle sanayicilerimizle paylaşacağız. OSB’mizi kendi şirketimizmiş gibi yönetmeyeceğiz. Bir kurum profesyonel olarak nasıl yönetilmesi gerekiyorsa, öyle yöneteceğiz. Görünürlük kurallarımızı kesinlikle değiştireceğiz. Sosyal medya mecralarımızı fotoğraf sergisine dönüştürmeyeceğiz. Nitelikli görünürlük kurallarını esas alacağız. Sanayicilerimizin ve yeni yatırımcılarımızın işlerini asla bekletmeyeceğiz. Hızlı hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Genç ve dinamik bir ekip”
Yeşil liste ekibinin ortaya koyduğu projeleri kadar genç, dinamik, çalışkan, azimli, eğitimli ve girişimci bir ekibe sahip olduğunu dile getiren Özdoğan, “Ekibimiz, bu enerjisini OSB’mizi geliştirmek ve güçlendirmek için kullanacaktır. Yeşil liste ekibi olarak söylediğimiz sözlerin farkındayız. Sözün gücüne inanıyoruz ve sözlerimizin arkasındayız. Nasıl ki, bu seçim sürecinde ortaya koyduğumuz projelerimizle Türkiye gündemine geldik, göreve geldiğimizde, OSB’mizde yaptığı çalışmalarla göz dolduran ve ilgi odağı olan bir OSB olacaktır. Buna inanıyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Fark yaratacağız. Sanayicilerimiz ve kamuoyu bizi takip etmeye devam etsin lütfen. OSB’miz ve kentimiz için söyleyeceklerimiz var” ifadelerinde bulundu.

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