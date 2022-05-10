Bağlar Belediyesi eğitim merkezindeki çocuklar yeteneklerini sergiledi

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesindeki eğitim merkezlerinde faaliyetlere katılan okul öncesi çağındaki çocuklar, yaptıkları çalışmalar ile yeteneklerini sergiledi.

Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesindeki farklı merkezlerde düzenlenen çalışmalara katılan çocuklar, şimdiye kadar öğrendiklerini düzenlenen etkinlikte sergiledi. Belediyenin kadın ve aile merkezinde düzenlenen programda çocuklar, şiir okuyup, gösteriler düzenledi. Renkli geçen programda çocukların çizdikleri resimler sergilenirken, şarkılar eşliğinde drama gösterileri gerçekleştirildi. Çocukların farklı alanlardaki yetenekleri takdir toplarken, etkinliği takip eden anneler çocuklarına sağlanan imkanlardan dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile belediyenin kadın ve aile müdürlüğüne teşekkür ettiği belirtildi.

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