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12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti

DHA

12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti


Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ve kliniklerinde görevli 12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat çekmek için Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ünlü 'Etme' şiirinin sözlerini kendilerine uyarlayarak klip çekti. Hemşire Özlem Çağlayan, "Her şey hoşgörü ve sevgiden geçer. 12 kişilik ekiple klibi çektik. Güzel bir çalışma oldu. Zor bir meslek, kadın olduğunuz zaman daha da zor. 24 saat hizmet veren bir meslek olması daha çok fedakarlık ve özveri gerektiriyor" dedi.
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ndeki görevli yoğun bakım ve klinik hemşireleri 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle sağlıkta şiddete dikkat çekmek amacıyla bir çalışma yaptı. Normalleşmeyle yoğun bakımdaki ve kliniklerdeki görevlerine dönen 12 hemşire Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ünlü 'Etme' şiirinin sözlerini kendilerine uyarlayarak klip çekti. Görevleri başında çektikleri, yaşadıkları zorlukları da gösteren klip, yoğun ilgi gördü.
'HER ŞEY HOŞGÖRÜ VE SEVGİDEN GEÇER'
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve hemşire Özlem Çağlayan, uzun zamandır hemşireler günü ile ilgili çalışma düşündüklerini, ancak pandemi süreci nedeniyle yapamadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle Mevlana´nın hoşgörüsü ve sevgisini birleştirmek istedik. Her şey hoşgörü ve sevgiden geçer. Sağlıkçıya yönelik fiziksel veya sözlü şiddetin yok olması onun yerine de sevgi ve hoşgörü olması düşünceyle klip fikri çıktı. Kısa bir sürede hazırladık. 12 kişilik ekibin içerisinde yoğun bakım, klinik ve anne olan hemşirelerimiz var. Güzel bir çalışma oldu. Zor bir meslek, kadın olduğunuz zaman daha da zor. 24 saat hizmet veren bir meslek olması daha çok fedakarlık ve özveri gerektiriyor. 28 yıllık çalışanım, mesleğimi severek ve özenle yapıyorum" diye konuştu. 
Klipte yer alan şiirin sözleri ise şöyle:
"Duydum ki şiddete meylediyormuşsun, etme
Başka bir hemşire, doktor var sanıyormuşsun, etme
Sen kırdığın ellerimizden şifa mı istiyorsun?
Hangi hastayı bu gönüller şifasız bırakmış? Etme
Çalma bizi, bizden bizi, çocuklarımızdan annelerimizden bizi.
Çalarak bizi, hem kendine hem bize yazık ediyorsun, etme
Ben de senin kadar insanım benim de canım yanar
Yaralanmış bir çocuğa ağlamayan göz mü var?
Hamile her kadının sancısıyla yaşamak,
Sonra ellerinde doğan çocukların elleriyle vurulmak,
Ey kendinde şiddet uygulamayı hak olarak gören kişi
Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun, etme
Bizim korkumuz olma, sevincimiz iyileşmen olsun
Birlikte çok güzeliz, daha güzel olabiliriz, etme" (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2022-05-11 10:49:27

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