Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında ünlü mankenlerle defile



Selim KAYA-Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın tarihi mekanlarında aralarında ünlü mankenlerin de olduğu bir defile gerçekleştirildi. Defilenin ardından hazırlanacak klip, 50 ülke televizyonunda yayınlanacak.

Valiliğin ev sahipliğinde, Türk tekstil ürünlerinin dünyaya pazarlanması amacıyla kentin tarihi mekanlarında ünlü mankenlerle defile yapıldı. Aralarında, Tülin Şahin ve Demet Şener'in de olduğu 25 mankenin tarihi On Gözlü Köprü, Keçi Burcu ve Cemil Paşa Konağı'nda gerçekleştirdiği defilenin ardından güvercin uçuruldu. Defile ile ilgili hazırlanacak klibin, 50 ülke televizyonlarında gösterileceği ve Diyarbakır´ın turizmine önemli katkı sunacağı belirtildi. Projeyi yürüten modacı Hikmet Eraslan, daha önce Doğubayazıt ve Kapadokya´da da böyle defileler düzenlediklerini ve beğeni topladıklarını belirterek, "Şimdi de memleketim diye adlandırabileceğim Diyarbakır´da aynı etkiyi yaratmak istiyorum. Çünkü, Diyarbakır turizmiyle, sanayisiyle gelişebilmesi için bundan sonra bu tür etkinliklere ihtiyaç duyuyor. Diyarbakır´ın moral ve motivasyonunu artırmak istiyoruz" dedi.

'DİYARBAKIR'I TANITAN BİR SUNUM'

Hikmet Eraslan, sonbahar-kış kreasyonlarının tanıtımını yaptıkları defilede aynı zamanda Diyarbakır'ı da tanıtan bir sunum gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Diyarbakır´ın güzelliklerini gösteren bir yandan da Diyarbakır´ın tarihi özelliklerini gösteren bir sunum niteliğinde bir çekim yapıyoruz. Bunu bir sosyal sorumluluk olarak adlandırıyoruz. Çünkü firmamız yüz milyonlarca insana ulaşabilen büyülü bir gücü kullanıyor. İşte şimdi modaya dönüp bakanlar sadece modayı değil, bir yandan Diyarbakır´ı görecekler. Diyarbakır görülmeye değer bir yer" diye konuştu.

Demet Şener ise Diyarbakır´da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Diyarbakır´a ilk defa geliyorum ve geldiğim için çok mutluyum. Böyle bir projenin içinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Bu projenin nerelere gittiğini ve ne şekilde ülkemizi tanıttığını da çok iyi bildiğim için bu beni daha da mutlu ediyor. O yüzden ne kadar insana ulaşırsak Türkiye´nin, ülkemizin güzelliklerini ne kadar çok insana gösterirsek bizler o kadar mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

Tülin Şahin de daha önce birkaç kez Diyarbakır´a geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Her seferinde aynı sıcaklık, güzellik var. O yüzden tekrardan çok teşekkür ediyorum hepsine. Modanın güzelliğini gücünü, turizmin güzelliğini, gücünü, Türkiye´nin güzelliğini ve gücünü hepsini bir araya koyup güzel bir şekilde sizlere, bütün dünyaya sunuyorlar. Burada olmak çok güzel." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Serdar SUNAR

2022-05-11 11:34:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.