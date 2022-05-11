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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Elektrik’ten Engelliler Haftasında empati maçı

İHA

Dicle Elektrik’ten Engelliler Haftasında empati maçı

Engelliler Haftasında farkındalık oluşturmayı amaçlayan Dicle Elektrik futbol takımı oyuncuları göz bandı takarak Görme Engelliler Takımı ile maç yaptı. Karşılaşmada zil sesi çıkaran top kullanıldı.
Dicle Elektrik 1016 Mayıs arasında kutlanan Engelliler Haftasında görme engellilere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla dikkat çekici bir etkinliğe imza attı. Kurum çalışanlarından oluşan futbol takımı oyuncuları Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı ile bir maç yaptı. Karşılaşmada eşitliği sağlamak adına iki taraf oyuncuları da göz bandı taktı. Maçta içinde zil olan ve ses çıkaran top kullanıldı. Şirketin her yıl bahar mevsiminde dağıtım bölgesindeki 6 ilde geleneksel olarak düzenlediği Dicle Elektrik Levent Tursun Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın 1016 Mayıs Görme Engelliler Haftasının başlangıcına denk gelmesi üzerine, engelliler adına farkındalık oluşturulması için Diyarbakır Görme Engelliler Spor Kulübü’ne malzeme desteği sağlanması, bu arada bir de gösteri maçı yapılması kararlaştırıldı. Kayapınar spor tesislerinde Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı ile kurum çalışanlarından oluşan Dicle Elektrik oyuncuları arasında hiç görmeyenlere ait B1 kategorisinde oynanan maçta, başta göz bandı olmak üzere özel kurallar uygulandı.
Her iki takım oyuncuları da göz bandı taktı
Her iki takım oyuncularının da görmeyi tamamen engelleyen göz bandı takarak sahaya çıktığı maçta, içindeki zil ile ses çıkaran özel bir futbol topu kullanıldı. Kale arkalarında görevlilerin bulunduğu maçta oyuncular da topa koşarken rakipleriyle çarpışmamak için ses çıkararak birbirlerini uyardı. 10’ar dakikalık 2 devre halinde oynanan maçı Görme Engelliler takımı 20 kazandı. Maçı, gerek Dicle Elektrik çalışanları, gerekse spor severlerden çok sayıda kişi zaman zaman tezahüratlar yaparak büyük bir keyifle izledi.
“Farklı bir müsabaka oldu”
Futbol takımına koçluk da yapan Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, amaçlarının bu anlamlı haftada engelli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, “Çok zevkli ve bir o kadar da kuralları açısından farklı bir müsabaka oldu. Kazanan takımı kutluyorum” dedi.
Futbol, futsal, judo, atletizm, halter, yüzme, satranç ve görme engellilere özgü golbol branşlarında 50 lisanslı sporcusu bulunan Diyarbakır Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Emin Baran ise, 1016 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle oluşturdukları farkındalık ve verdikleri destekten dolayı Dicle Elektrik’e teşekkür etti.

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