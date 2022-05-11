'En Temiz Diyarbakır' kampanyası başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi koordinesinde şehrin paydaşları bir araya gelerek kolları sıvadı Temiz bir Diyarbakır için harekete geçildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'En Temiz Diyarbakır' kampanyası başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi koordinesinde şehrin paydaşları bir araya gelerek kolları sıvadı Temiz bir Diyarbakır için harekete geçildi

İHA

'En Temiz Diyarbakır' kampanyası başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi koordinesinde şehrin paydaşları bir araya gelerek kolları sıvadı Temiz bir Diyarbakır için harekete geçildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, temiz bir Diyarbakır idealini ortak bir hedef haline getirmek amacıyla 'En Temiz Diyarbakır' kampanyasını başlattı.
Büyükşehir Belediyesi, çevre duyarlılığı oluşturmak, sıfır atık ve geri dönüşüme teşvik etmek, toplumun çevre meselelerinde farkındalığını artırmak, doğaya ve topluma karşı sorumlulukları hatırlatmak ve temiz bir Diyarbakır idealini ortak bir hedef haline getirmek amacıyla 'En Temiz Diyarbakır' kampanyasının tanıtımını yaptı. Kayapınar ilçesinde bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Diyarbakır’ın yüzölçümü olarak Türkiye’nin 10. büyük, nüfus olarak 14. büyük şehri olduğunu söyledi.
Diyarbakır’ın bütün yönleriyle büyük bir şehir olduğuna dikkati çeken Kardan, bu büyüklükle orantılı olarak tüketimden kaynaklı kentte günlük 2 milyon 328 bin 784 kilogram çöp oluştuğunu belirtti. Kardan, şehir paydaşlarının katılmadığı bir temizlik yönetiminin mümkün olmayacağını ifade etti.

“Diyarbakır’a yakışır bir çevre duyarlılığı geliştirmek arzusundayız”
Büyükşehir Belediyesinin kenti vahşi depolamadan kurtarmak ve çöpü enerjiye dönüştürmek için EKAY projesini başlattıklarını hatırlatan Kardan, “Bütün atığı, çöpü, yeniden kazandırmak için projelerimiz bundan sonra da devam edecek. Bu kampanyada muradımız, çöp üretimini durdurmak değil, tüketim varsa çöp üreyecektir. Çöpün şehri çirkinleştirmesini engellemek, geri dönüşümü mümkün olan atıkları daha çok dönüştürmek, kimyasal atıkların doğaya verdiği zararı azaltmak, Diyarbakır’a yakışır bir çevre duyarlılığı geliştirmek arzusundayız. Şehri kirletmemenin en güzel şehir temizliği olduğunu, Diyarbakır’ın en temizi hak ettiğini şehrin yaşayanları ve paydaşları olarak gösterelim istiyoruz” dedi.

“Hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor”
Kardan, 'Surlarda Diriliş' mottosuyla temizlik, restorasyon, fonksiyonlandırma, kaçak yapılardan arındırma çalışması yaptıklarını belirtti. Kardan, “Büyük mesafe kat ettik. Herkes bu çalışmayı parmakla gösteriyor. Surlarda Diriliş çalışmasına başlarken karşılaştığımız en büyük problem, can evimiz olan o surların içlerinin tonlarca çöple dolu olmasıydı. Biri çöp, izmarit atıyor, diğerleri de atmaya devam ediyor. Etrafta çöp kovası olduğu halde sokaklarımızı, caddelerimizi, mesire alanlarımızı kirleten tonlarca çöp topluyoruz. Düzeni bozan bu davranışlar, hem nitelikli bir temizliği engelliyor, hem maliyetlerimizi artırıyor. Diyarbakır’ın büyüklüğü dikkate alındığında, büyük bir enerji, büyük bir insan kaynağı, büyük bir maliyet harcadığımız halde bu kirletmeyle mücadele etmek kolay değil. Hepimizin, bütün şehrin, bütün insanlarımızın elini taşın altına koyması gerekiyor” diye konuştu.

“Bu işi hep birlikte başaracağız”
Kirletmek kadar kirletmemenin de bulaşıcı olduğunu vurgulayan Kardan, “Gerektiğinde başkasının attığı çöpü kaldıracağız, adabıyla uyaracağız. Bu işi hep birlikte başaracağız. Bu kampanya tek başına hiçbir şey başaramaz ama bir başlangıçtır, bir iyi niyettir. Bütün vatandaşlarımızı, bütün kurum ve kuruluşlarımızı, bu iyi niyete bu yeni başlangıca ortak olmaya davet ediyorum. En temizi, en faydalısı, en sağlıklısı, hepimiz için ‘En Temiz Diyarbakır’da yaşamaktır” şeklinde konuştu.
Kardan, kampanyada 'Çöpü çöpe atalım, yere atmayalım', 'Evimizin, dükkanımızın önünü temiz tutalım', 'Piknik alanlarını çöple kirletmeyelim', 'Ambalaj atıklarını ayrıştıralım', 'Plastik kullanımını azaltalım', 'Geri dönüşümlü ürün kullanalım', 'Atık yağları lavaboya dökmeyelim' sloganlarını kullanacaklarını belirtti.

“En temiz Diyarbakır idealimize hizmet edecek her türlü görüşe bütün kalbimizle açığız”
'En Temiz Diyarbakır' hedefine ulaşmak için çalışacaklarını aktaran Kardan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bütün okullarımız, kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, esnaf ve tüccarımızın katılımıyla kampanyanın bir Diyarbakır kampanyası olmasını istiyoruz. En Temiz Diyarbakır idealimize hizmet edecek her türlü görüş, düşünce, proje, programa bütün kalbimizle açığız. Bu amaçla yapılacak her türlü girişimin yanındayız. Özellikle gençlerimizi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimizi göğsümüzü kabartacak projelerle kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hem belediye, hem valilik olarak yanlarında olacağız. Kampanyamız hayırlı olsun. Hepimizi gururlandıracak bir sonucun başlangıcı olsun. Şehirlerin en temizi Diyarbakır olsun."
Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Necim Şeyban da kampanyayla ilgili bir sunum yaptı.
Büyükşehir Belediyesince başlatılan kampanyanın paydaşları arasında Sur, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir Belediyeleri, Kızılay, TEMA, YEŞİLAY, Dicle Üniversitesi, TURSAB, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Kültür Turizm ve Musiki Derneği yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dicle Elektrik’ten Engelliler Haftasında empati maçı
YEREL HABERLER Dicle Elektrik’ten Engelliler Haftasında empati maçı
Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 982’inci gününde
YEREL HABERLER Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti ...
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında ünlü mankenlerle defile
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında ünlü mankenlerle ...
12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti
YEREL HABERLER 12 hemşire, sağlıkta şiddete dikkat için klip çekti
Diyarbakır’ın tarihi moda ile canlandı Diyarbakır’ın tarihi mekanlarında moda rüzgarı Diyarbakır’ın tarihi mekanları ünlü mankenlere ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın tarihi moda ile canlandı Diyarbakır’ın ...
Dernek hırsızı kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Dernek hırsızı kıskıvrak yakalandı
Diyarbakır’da ‘Fetih ve Uyanış’ etkinlikleri için geri sayım
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ‘Fetih ve Uyanış’ etkinlikleri için ...
'Bana kitap okur musun' eTwinning projesi ile okul öncesinde kitap seferberliği başladı
YEREL HABERLER 'Bana kitap okur musun' eTwinning projesi ile okul ...
Ceylan Karavil Park AVM’de annelere özel etkinlik
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM’de annelere özel etkinlik
DİSKİ’nin Bismil Atıksu Tesisi çalışmalarında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER DİSKİ’nin Bismil Atıksu Tesisi çalışmalarında sona ...
Diyarbakır'da ray üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ray üzerinde başı gövdesinden ayrılmış ...
Bağlar Belediyesi eğitim merkezindeki çocuklar yeteneklerini sergiledi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi eğitim merkezindeki çocuklar ...
Dicle’de sağlıkçılar, toplum sağlığı için yürüdü
YEREL HABERLER Dicle’de sağlıkçılar, toplum sağlığı için yürüdü
Ailelerin kararlı direnişi 981'inci gününde
YEREL HABERLER Ailelerin kararlı direnişi 981'inci gününde
Diyarbakır OSB’de seçim heyecanı
YEREL HABERLER Diyarbakır OSB’de seçim heyecanı
Ani 3 saatlik görme kaybı yaşadı, zamanında müdahale ile sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Ani 3 saatlik görme kaybı yaşadı, zamanında müdahale ...
Diyarbakır’da ücretsiz teknoloji eğitimi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ücretsiz teknoloji eğitimi
Diyarbakır'da sahte temizlik ürünü operasyonu: 2 gözaltı 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sahte temizlik ürünü operasyonu: 2 ...
Diyarbakır’da sahte temizlik ürünü operasyonu Diyarbakır’da piyasa değeri 300 TL değerinde sahte temizlik ürünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sahte temizlik ürünü ...
Diyarbakır'da kayıp genç otomobilde ölü bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kayıp genç otomobilde ölü bulundu
Merada otlayan sürünün üzerine yıldırım düştü; 53 küçükbaş hayvan öldü
YEREL HABERLER Merada otlayan sürünün üzerine yıldırım düştü; 53 ...
HDP önünde evlat nöbetindeki aile sayısı 287 oldu
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbetindeki aile sayısı 287 oldu
Diyarbakır'da sağanak
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağanak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.