'En Temiz Diyarbakır' kampanyası başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi koordinesinde şehrin paydaşları bir araya gelerek kolları sıvadı Temiz bir Diyarbakır için harekete geçildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, temiz bir Diyarbakır idealini ortak bir hedef haline getirmek amacıyla 'En Temiz Diyarbakır' kampanyasını başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, çevre duyarlılığı oluşturmak, sıfır atık ve geri dönüşüme teşvik etmek, toplumun çevre meselelerinde farkındalığını artırmak, doğaya ve topluma karşı sorumlulukları hatırlatmak ve temiz bir Diyarbakır idealini ortak bir hedef haline getirmek amacıyla 'En Temiz Diyarbakır' kampanyasının tanıtımını yaptı. Kayapınar ilçesinde bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Diyarbakır’ın yüzölçümü olarak Türkiye’nin 10. büyük, nüfus olarak 14. büyük şehri olduğunu söyledi.

Diyarbakır’ın bütün yönleriyle büyük bir şehir olduğuna dikkati çeken Kardan, bu büyüklükle orantılı olarak tüketimden kaynaklı kentte günlük 2 milyon 328 bin 784 kilogram çöp oluştuğunu belirtti. Kardan, şehir paydaşlarının katılmadığı bir temizlik yönetiminin mümkün olmayacağını ifade etti.



“Diyarbakır’a yakışır bir çevre duyarlılığı geliştirmek arzusundayız”

Büyükşehir Belediyesinin kenti vahşi depolamadan kurtarmak ve çöpü enerjiye dönüştürmek için EKAY projesini başlattıklarını hatırlatan Kardan, “Bütün atığı, çöpü, yeniden kazandırmak için projelerimiz bundan sonra da devam edecek. Bu kampanyada muradımız, çöp üretimini durdurmak değil, tüketim varsa çöp üreyecektir. Çöpün şehri çirkinleştirmesini engellemek, geri dönüşümü mümkün olan atıkları daha çok dönüştürmek, kimyasal atıkların doğaya verdiği zararı azaltmak, Diyarbakır’a yakışır bir çevre duyarlılığı geliştirmek arzusundayız. Şehri kirletmemenin en güzel şehir temizliği olduğunu, Diyarbakır’ın en temizi hak ettiğini şehrin yaşayanları ve paydaşları olarak gösterelim istiyoruz” dedi.



“Hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor”

Kardan, 'Surlarda Diriliş' mottosuyla temizlik, restorasyon, fonksiyonlandırma, kaçak yapılardan arındırma çalışması yaptıklarını belirtti. Kardan, “Büyük mesafe kat ettik. Herkes bu çalışmayı parmakla gösteriyor. Surlarda Diriliş çalışmasına başlarken karşılaştığımız en büyük problem, can evimiz olan o surların içlerinin tonlarca çöple dolu olmasıydı. Biri çöp, izmarit atıyor, diğerleri de atmaya devam ediyor. Etrafta çöp kovası olduğu halde sokaklarımızı, caddelerimizi, mesire alanlarımızı kirleten tonlarca çöp topluyoruz. Düzeni bozan bu davranışlar, hem nitelikli bir temizliği engelliyor, hem maliyetlerimizi artırıyor. Diyarbakır’ın büyüklüğü dikkate alındığında, büyük bir enerji, büyük bir insan kaynağı, büyük bir maliyet harcadığımız halde bu kirletmeyle mücadele etmek kolay değil. Hepimizin, bütün şehrin, bütün insanlarımızın elini taşın altına koyması gerekiyor” diye konuştu.



“Bu işi hep birlikte başaracağız”

Kirletmek kadar kirletmemenin de bulaşıcı olduğunu vurgulayan Kardan, “Gerektiğinde başkasının attığı çöpü kaldıracağız, adabıyla uyaracağız. Bu işi hep birlikte başaracağız. Bu kampanya tek başına hiçbir şey başaramaz ama bir başlangıçtır, bir iyi niyettir. Bütün vatandaşlarımızı, bütün kurum ve kuruluşlarımızı, bu iyi niyete bu yeni başlangıca ortak olmaya davet ediyorum. En temizi, en faydalısı, en sağlıklısı, hepimiz için ‘En Temiz Diyarbakır’da yaşamaktır” şeklinde konuştu.

Kardan, kampanyada 'Çöpü çöpe atalım, yere atmayalım', 'Evimizin, dükkanımızın önünü temiz tutalım', 'Piknik alanlarını çöple kirletmeyelim', 'Ambalaj atıklarını ayrıştıralım', 'Plastik kullanımını azaltalım', 'Geri dönüşümlü ürün kullanalım', 'Atık yağları lavaboya dökmeyelim' sloganlarını kullanacaklarını belirtti.



“En temiz Diyarbakır idealimize hizmet edecek her türlü görüşe bütün kalbimizle açığız”

'En Temiz Diyarbakır' hedefine ulaşmak için çalışacaklarını aktaran Kardan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün okullarımız, kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, esnaf ve tüccarımızın katılımıyla kampanyanın bir Diyarbakır kampanyası olmasını istiyoruz. En Temiz Diyarbakır idealimize hizmet edecek her türlü görüş, düşünce, proje, programa bütün kalbimizle açığız. Bu amaçla yapılacak her türlü girişimin yanındayız. Özellikle gençlerimizi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimizi göğsümüzü kabartacak projelerle kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hem belediye, hem valilik olarak yanlarında olacağız. Kampanyamız hayırlı olsun. Hepimizi gururlandıracak bir sonucun başlangıcı olsun. Şehirlerin en temizi Diyarbakır olsun."

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Necim Şeyban da kampanyayla ilgili bir sunum yaptı.

Büyükşehir Belediyesince başlatılan kampanyanın paydaşları arasında Sur, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir Belediyeleri, Kızılay, TEMA, YEŞİLAY, Dicle Üniversitesi, TURSAB, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Kültür Turizm ve Musiki Derneği yer alıyor.

