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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Baraj Gölü Havza Koruma Planı’nda çalışmalar sürüyor

İHA

Dicle Baraj Gölü Havza Koruma Planı’nda çalışmalar sürüyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin en önemli içme ve kullanma suyu kaynaklarından olan “Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı”nda çalışmalarını sürdürüyor.
DİSKİ, kentin gözbebeği olan su kaynağının korunmasıyla ilgili, alanında uzman akademisyenleri görevlendirdiği “Dicle Barajı Gölü Havzası Koruma Planı” projesinde, saha çalışmalarına hız verdi. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kentin geleceği açısından oldukça önemli bir yere sahip olan, Temmuz 2021’de başlayan ve 550 günde tamamlanması hedeflenen projede yürütülen saha çalışmalarını inceleyerek personelden bilgi aldı. Küresel ısınmayla birlikte yaşanan su sıkıntısının son zamanlarda kendini iyice hissettirdiğine dikkat çeken Tutşi, projenin kente büyük katkı sunacağını söyledi.
Dicle Barajı’nı, oluşabilecek risklerden arındırmak için fosil yakıtla yürütülen tekne taşımacılığını sonlandırdıklarını hatırlatan Tutşi, tekne taşımacılığının yeşil enerjiyle yapılması için Büyükşehir Belediyesi ile DİSKİ’nin çalışma yaptığını vurguladı. Projenin birçok alana katkı sunacağını belirten Tutşi, “Dicle Baraj Gölü, kent turizmi açısından da oldukça önemli bir yere sahiptir. Suyun temiz kalmasıyla birlikte turizmin de devamını sağlanmayı amaçlıyoruz. Suyun kirli olduğu bir yerde turizm faaliyetleri yapılamaz. Proje aslında hem vatandaşlarımızın sağlığını hem de turizmin gelecekte sürekliliğini sağlıyor” dedi.

“400 gün sonunda nihai rapor taslağı ortaya çıkacak”
Proje başlangıcından itibaren 100 gün içinde başlangıç raporunun hazırlandığını, 240 gün sonunda gelişme raporu ortaya çıkacağını dile getiren Tutşi, 400 gün sonunda nihai rapor taslağının taraflara sunulacağını kaydetti. Tutşi, akademisyenlerin görüşleri ve saha raporlarının yer alacağı raporun hazırlanmasının ardından 550’inci günde kapanış toplantısını gerçekleştireceklerini aktardı. Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı’nın DİSKİ’nin çalışmalarında yol haritası olacağını dile getiren Tutşi, bundan sonra atacakları adımları oluşturulacak dosyaya göre belirleyeceklerini ifade etti.
İçme suyu ile ilgili yapılan her bilimsel çalışmayı önemsediklerine değinen Tutşi, su kaynaklarını korumak için projeler geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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