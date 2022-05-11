Diyarbakır’da çeşitli suçlardan 9 şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yakalama kararı olan 4 kişiyle birlikte toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen uygulamalarda adli mercilerce yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, içeriğinde 10 adet fişek, 6136 Sayılı Kanun çerçevesinde 1 adet bıçak, 12 paket halinde toplam 19,12 gram metamfetamin maddesi, 1 paket halinde 8,02 gram toz esrar maddesi ile yakalanan 5 kişi de gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen kontroller sonrasında toplamda 9 şahıs gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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