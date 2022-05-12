Ülkeye yasadışı geçiş yapan 20 göçmen sınır dışı edildi, organizatör tutuklandı

Diyarbakır’da tali yollarda İl Jandarma Komutanlığınca yapılan kontrollerde 18 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere yasa dışı yollarla ülkeye giren 20 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi. Organizatör tutuklandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Kocaköy ve Sur İlçe Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde tali yollarda yapılan yol kontrollerinde 18 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu şahıs olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmenin ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit etti. Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaparak haklarında idari yönden işlem yapılan 20 düzensiz göçmen Malatya Geri Gönderme Merkezine sevk edilerek sınır dışı edildiği açıklandı. Olayla ilgili olarak, organizatörlük yaptığı tespit edilen şüpheli Y.Y. hakkında 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince idari para cezası uygulanarak, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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