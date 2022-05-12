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Mavi Liste'nin hedefi OSB'de istihdam sayısını 40 bine çıkarmak Diyarbakır OSB Başkanı ve Mavi Liste adayı Mustafa Fidan: “Bu sene Diyarbakır olarak ihracatta rekor kırmayı hedefliyoruz” “Başka Diyarbakır yok, tek derdimiz Diyarbakır’daki istihdamı artırmak” “Bir dört yıl daha gelirsek elimizden gelen her şeyi yapıp, Diyarbakır’da istihdam sayısını artıracağız”

İHA

Mavi Liste'nin hedefi OSB'de istihdam sayısını 40 bine çıkarmak Diyarbakır OSB Başkanı ve Mavi Liste adayı Mustafa Fidan: “Bu sene Diyarbakır olarak ihracatta rekor kırmayı hedefliyoruz” “Başka Diyarbakır yok, tek derdimiz Diyarbakır’daki istihdamı artırmak” “Bir dört yıl daha gelirsek elimizden gelen her şeyi yapıp, Diyarbakır’da istihdam sayısını artıracağız”

Diyarbakır’da 916 hektarlık alana sahip olan ve dört etaptan oluşan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Fidan, bu yıl Diyarbakır olarak ihracatta rekor kırmayı hedeflediklerini belirtirken, Mavi Liste adayı olarak da istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Diyarbakır OSB, pandemiye rağmen son dört yılda üretimde, ihracatta ve yatırımda rekora doğru gidiyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek OSB Olağan Genel Kurulunda Mavi Listeden yeniden başkan adayı olan Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, 386 fabrikanın faaliyet gösterdiği OSB'den dünyanın dört bir yanına ihracat yapıldığını belirterek, üretim ve istihdam ile ilgili yeni projelerle var olan ivmeyi daha da yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.
Dört yıldır görevde olduğunu, son iki yıldır yönetim kurulu başkanlığı yaptığını anımsatan Başkan Fidan, “Biz, dört yıl önce OSB’ye geldiğimizde 6 bin 500 civarında çalışan vardı. Bakın bu çalışan sayısı 13 bin. Biz, OSB’yi iyi bir şekilde yönetip, iyi şeyler yaptığımıza da inanıyoruz ki sayı 13 binlere çıktı. Daha devam eden inşaatlarımız var. Onlar da biterse biz bu sayıyı 2022 bin civarlarında hesaplıyoruz. Yönetime geldiğimiz 2018 yılında 1 ve 2’nin içinde fazla bir boşluk yoktu. Ama 3’üncü etapta hala boşluklar vardı. 4’üncü etabın da tamamı boştu. Bakınız; 1 ve 2 dolu, 3’te kalan arsalar bitti, 4’üncü etapta şu an itibariyle 1 santim verebileceğimiz yerimiz yok. Bizim için şu an bekleyen yatırımcılar var. Biz şu an 5’inci etabın çalışmasını yapıyoruz. İnşallah bu yılın sonuna kadar işlemleri biter. Sanayi bakanımız bunu imzaladı. Yatırımlar nasıl arttı? Diyarbakır 6’ncı teşvik bölgesi, bunun da etkisi var” dedi.

“1 milyona yakın genç nüfusumuz var, batıda bu genç nüfusu bulamazsınız”
Sanayicinin buraya gelip yatırım yapmak istediğinde kendilerindeki ilgiyi gördüğünü aktaran Başkan Fidan, “Alakayı, Diyarbakır halkının sevgisini görüyor. Şehri görüyor ve şehri sevdikten sonra Diyarbakır’a yatırım yapmaya niyetleniyor. 1 milyona yakın genç nüfusumuz var. Batıda bu genç nüfusu bulamazsınız. Batıdaki işçilik maliyetleri çok artmış durumda. Buradaki ve batıdaki işçilik maliyetleri arasında yarı yarıya kadar fark var. Bu da sanayici için büyük bir avantaj. Burada bir tekstil fabrikasının içerisindeyiz ve 250’ye yakın çalışan var. Bunların SSK’sının tamamını devlet karşılıyor. Batıda böyle bir şey yok. Bir kız kardeşimiz çalışıp bankamatikten kendi maaşını çektiği zaman hem evine katkı sağlıyor hem de çeyizini hazırlıyor. Bu bizim için sevinçtir, mutluluk tablosudur. 4’üncü etabın dolması 2023’ün sonlarına doğru inşaatın bitmesiyle olacak. Niye 2023 sonu diyorum? Çünkü arsayı inşaata verdiğimiz zaman bu arsanın 2 yıl içinde bitip üretime geçmesi lazım. Bizim buradaki beklentimiz 22 bin civarında. Bu 22 bin Diyarbakır OSB’de çalıştığı zaman büyük bir rakam değil, bana göre az. Neden 40 bin olmasın, 50 bin olmasın? Diyarbakır bunu hak ediyor. İhracat durumumuz geçmiş dönemlere baktığımız zaman her geçen gün ilerlediğimiz, daha da yükselip artıyor. Bu sene de Diyarbakır olarak ihracatta rekor kırmayı hedefliyoruz. Başka Diyarbakır yok. Tek derdimiz Diyarbakır’daki istihdamı artırmak. Bunun için de dört yılda elimden geleni yaptım. Bir dört yıl daha gelirsek elimizden gelen her şeyi yapıp Diyarbakır’da istihdam sayısını artıracağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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